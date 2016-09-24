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"Tuvalete atmayın gitmiyor; 1 dolardan nasıl kurtulamazsınız?"

Hürriyet yazarı Akif Beki: 1 dolar paranoyası hayli yaygın

24 Eylül 2016 18:11

Hürriyet yazarı Akif Beki, darbe girişimi soruşturmasında kanıt olduğu iddia edilen F serisi 1 doların toplumda paranoya yarattığını yazdı. Beki, '1 dolardan nasıl kurtulamazsınız' başlıklı yazısında "Diyeceğim şu; nasıl kurtulursanız kurtulun, sakın klozete atmayı denemeyin, gitmiyor" ifadelerinikullandı

Akif Beki'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (24 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan '1 dolardan nasıl kurtulamazsınız' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

GEÇEN gün 'Nasıl kurtulunur' sorusunun cevabını Gülse Birsel'den okuyunca yazmaya karar verdim.

Siz siz olun, sifonu çekip gidere göndermeyi denemeyin.

Birsel’in, FETÖ’nün ne olduğunu bile hâlâ bilmeyen siyaset körü bir arkadaşı, Miami seyahatinden artakalan 20 kadar 1 doları yaktığını anlatmış.

1 dolar paranoyası hayli yaygın. Çok başlar yaktığını görenler, seyahat artığı bozuklukları karıştırıp 1 dolarları ayıklıyor.

Ne ki herkes suç delili yok etmekte usta değil. Tecrübesiz şaşkınlar için bu basit imha işlemi tam bir macera.

****

Bir tanıdığım anlattı, arkadaşının başından geçmiş.

Evde bulduğu 1 dolarlarını, telaştan elleri ayakları titreyerek klozete atmış önce.

Gitmeyince aynı elleriyle bir güzel klozetten toplamış onları.

Önce saç kurutma makinesiyle kurutmuş, sonra da çakmış kibriti.

Ama panik içinde ne yapacağını bilemez halde olduğu için, bu eylemini telefonun kamerasıyla çekip eşine göndermesin mi?

Güya artık temiz olduğunu kanıtlayacak, cürmünü belgelemiş bir de.

Gerçi eşinin ‘Deli misin’ diye gürlemesiyle kendine gelmiş, hemen temizlemiş o kayıtları.

Fakat travma da haybeye yaşanmış bir kere, FETÖ’yle uzak yakın alakası olmadığı halde korkudan aklı başından gitmiş.

* * * 

Mehmet Altan’ın evinden çıkan bir dolarlar üzerine avukatı açıklama yapmıştı.

ABD resmi verilerine göre 2015 yılında dünyada 11 milyar 400 milyon adet 1 dolar tedavüldeymiş.

Bunların yaklaşık 1 milyar tanesi de F serisinden.

Türkiye’ye kaç tane düştüğünü hesaplamak imkânsız.

Ama kenarda köşede kalan 1 dolarların yaygın bir paranoyaya yol açtığı aşikâr.

Diyeceğim şu; nasıl kurtulursanız kurtulun, sakın klozete atmayı denemeyin, gitmiyor.

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