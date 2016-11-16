Tuvalet sıkıntısı çeken cezaevi mahkûmları evlerine gönderdi

Arjantin'in güneyindeki Comodoro Rivadavia cezaevi, 10 kişiye 1 çalışan tuvaletin düşmesi nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Tüm mahkûmlar evlerine gönderildi.

Sputnik’in Arjantin basınından referans verdiği haberine göre, durumdan şikayetçi suçlular ülke yönetimine başvurarak, tuvalet eksikliğinin sağlıklarını riske attığını savundu. Avukatların hazırladığı dilekçeyi kabul eden yetkililer mahkûmları 1 haftalığına eve gönderdi. Bu süre içinde cezaevindeki tüm çalışmayan tuvalet ve duşlar tamir edilecek. Clarin gazetesinin haberine göre, eve gönderilen mahkumlar arasında hırsızlıktan ve cinayetten hüküm giyenler de var. Büyük kısmının özgür kalmasına az süre kaldığı kaydedildi.

Bunun bir ilk olmadığı, daha önce de Comodoro Rivadavia cezaevindeki bazı kazalar yüzünden mahkûmların birkaç günlüğüne eve gönderildiği belirtildi.

Geçtiğimiz nisan ayında bu cezaevinde gaz kaçağı yaşanmıştı. Tüm gaz boruları, ısıtıcılar ve kaloriferler tamir edilirken mahkumlar evde beklemişti. Ardından, haziran ayınca aynı cezaevinde elektrik sistemi çökmüştü.