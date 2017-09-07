T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tuvalet deliğine düşen yavru kediyi AFAD kurtardı

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA) - KIRKLARELİ'nin İstasyon Mahallesi'nde, bir evde düştüğü tuvalet deliğinde sıkışan yavuru kediyi AFAD ekibi çıkardı

07 Eylül 2017 18:01

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA) - KIRKLARELİ\'nin İstasyon Mahallesi\'nde, bir evde düştüğü tuvalet deliğinde sıkışan yavuru kediyi AFAD ekibi çıkardı.
Kırklareli\'nin İstasyon Mahallesi, Yurt Sokak\'ta yaşayan hayvansever Ramazan Gündoğdu, yavrulamak üzere olan sokak kedisi için apartman kapısını açık bıraktı. Daha sonra kedi ve yavruları apartman civarında yaşamaya başladı. Gündoğdu, yaşadığı evin tuvaletinden gelen kedi sesi üzerine içeriye girince yavru bir kedinin tuvalet giderindeki delikte sıkıştığını gördü. Gündoğdu, kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu AFAD\'a bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yavru kedi, apartman girişindeki anne kedinin yanına bırakıldı. 
Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Ramazan Gündoğdu, \"Yavru kedi kurtarıldığı için çok mutlu oldum. Ayrıca annesinin yavrusuna kavuşmasının ardından gösterdiği sevinci hepimizi duygulandırdı\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Can ZERAYKIRKLARELİDHAKIRKLARELİMahallesiAFADKırklareliMahallesi Yurt SokakRamazan GündoğduDahaGündoğduOlayYavruAyrıcaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24