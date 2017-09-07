Tuvalet deliğine düşen yavru kediyi AFAD kurtardı

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA) - KIRKLARELİ\'nin İstasyon Mahallesi\'nde, bir evde düştüğü tuvalet deliğinde sıkışan yavuru kediyi AFAD ekibi çıkardı.

Kırklareli\'nin İstasyon Mahallesi, Yurt Sokak\'ta yaşayan hayvansever Ramazan Gündoğdu, yavrulamak üzere olan sokak kedisi için apartman kapısını açık bıraktı. Daha sonra kedi ve yavruları apartman civarında yaşamaya başladı. Gündoğdu, yaşadığı evin tuvaletinden gelen kedi sesi üzerine içeriye girince yavru bir kedinin tuvalet giderindeki delikte sıkıştığını gördü. Gündoğdu, kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu AFAD\'a bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yavru kedi, apartman girişindeki anne kedinin yanına bırakıldı.

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Ramazan Gündoğdu, \"Yavru kedi kurtarıldığı için çok mutlu oldum. Ayrıca annesinin yavrusuna kavuşmasının ardından gösterdiği sevinci hepimizi duygulandırdı\" dedi.

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