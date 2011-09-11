-Tütüne vergi uygulaması en iyi örnekler arasında ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tütün mamulleriyle ilgili vergi politikalarında dünyadaki en iyi uygulama örnekleri arasında gösterildiğini bildirdi. Şimşek, bu nedenle Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) düzenlenecek ''Tütün Mamulleri Vergilemesi Çalıştayı'' için de Türkiye'nin, ev sahibi ülke olarak seçildiğini ifade etti. Maliye Bakanı Şimşek, insan sağlığını tehdit eden kaçak sigaraya da Türkiye'de geçit vermeyeceklerini vurgularken, bu kapsamda hazırlanan Eylem Planının çalışmalarının tamamlandığını ve Eylem Planının yarın yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ele alınacağını kaydetti. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in desteğiyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Ekonomi Departmanı ve Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından ''Tütün Mamulleri Vergilemesi Çalıştayı'' 26-30 Eylül 2011 tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesinin vergi ve fiyat tedbirleri konu başlığında anahtar kolaylaştırıcı ülke konumunda da bulunan Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı çalıştayda ülkelerin tütün mamullerinin vergilendirilmesine ilişkin birikimleri paylaşılacak. Bangladeş, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Filipinler Meksika, Mısır, Pakistan, Polonya, Rusya, Tayland, Ukrayna ve Vietnam'dan temsilcilerin katılacağı çalıştayda, ülkeler için en iyi vergi politikası uygulama taslakları oluşturulacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede de böyle bir organizasyon için Türkiye'nin seçilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Türkiye'nin tütün mamulleriyle ilgili vergi politikalarında dünyadaki en iyi uygulama örnekleri arasında gösterildiğine dikkati çeken Şimşek, ''Bu nedenle katılımcı ülke uzmanları, Dünya Sağlık Örgütü ekonomistleri ve gelir politikası uzmanları, dünyadaki en iyi uygulamalardan biri olarak Türkiye görüldüğü için, ülkemizde bir araya gelecekler'' dedi. Tütün ve tütün mamullerine Türkiye'de uygulanan vergileme sisteminin, geniş katılımlı bir çalıştay ile katılımcı ülkelerin temsilcilerine anlatacağını ifade eden Şimşek, bu kapsamda, Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünden yetkililerinin de çalıştaya destek vermeleri için harekete geçirildiğini ifade etti.