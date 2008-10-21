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Sağlık

Tütün ürünlerinin “ölüm saati”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Nikotin Bağımlılığıyla Mücadele yetkilileri, tütün ürünlerine bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısını

21 Ekim 2008 03:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Nikotin Bağımlılığıyla Mücadele yetkilileri, tütün ürünlerine bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısının gösterileceği bir "ölüm saati"nin açılışını yaptı.

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Tütün bağımlılığına karşı uluslararası konvansiyon görüşmelerinin başladığı ekim 1999'dan bu yana tütün ürünlerine bağlı ölümlerin sayısını gösteren "ölüm saati"ndeki rakamın 40 milyonu gösterdiği belirtildi.

DSÖ, tütün ürünlerinin bu yıl 5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açmasının beklendiğini, "bu salgının fakirin de fakirini vurduğunu" kaydetti.

150'den fazla ülkeden gelen 600 delege, 2005'te yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin, tütün ürünlerinin yasa dışı ticaretiyle ilgili bir protokolünü görüşmek üzere bu hafta Cenevre'de bir araya geliyor.

DSÖ'ye göre, organize suç ve terörizmle bağlantılı bu ticaret, hükümetlerin yılda 50 milyar dolarlık vergi kaybına uğramasına neden oluyor.

Her yıl 5 milyon insanın ölümüne ve 200 milyar dolarlık maddi zarara yol açan tütün ve tütün ürünleri kullanımına yönelik çeşitli kısıtlamalar öngören sözleşme, dünyanın başta gelen önlenebilir hastalıklarını aşağı çekmeyi hedefliyor.

(AA)

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