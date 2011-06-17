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TUTUKLU VEKİLLER TAHLİYELERİNİ İSTEDİ DİYARBAKIR (A.A)

17 Haziran 2011 20:12

-TUTUKLU VEKİLLER TAHLİYELERİNİ İSTEDİ DİYARBAKIR (A.A) - 17.06.2011 - BDP'nin desteklediği ve terör örgütü KCK davasından tutuklu olan 6 milletvekilinin tahliyesi için avukatlar, Diyarbakır 6. ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. İl seçim kurullarından mazbataları alınan tutuklu Diyarbakır bağımsız milletvekili Mehmet Hatip Dicle, Şırnak bağımsız milletvekili Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız, Van bağımsız milletvekili Kemal Aktaş, Mardin bağımsız milletvekili Gülser Yıldırım, Şanlıurfa bağımsız milletvekili İbrahim Ayhan'ın avukatları müvekkillerinin tahliyesi için Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.  BDP'nin desteklediği Şanlıurfa bağımsız milletvekili İbrahim Ayhan ve Mardin bağımsız milletvekili Gülser Yıldırım'ın avukatları da, il seçim kurullarından aldıkları mazbataların örneklerini, müvekkillerinin tahliyesi için Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Diyarbakır KKC davası ile ilgili Hatip Dicle, Selma Irmak, Kemal Aktaş tutuklu bulunuyor. Bu dava 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Aynı mahkemede görülen Şırnak KCK davasında ise Faysal Sarıyıldız tutuklu olarak yargılanıyor. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Mardin KCK davasında da Gülser Yıldırım, Şanlıurfa KCK davasında ise İbrahim Ayhan tutuklu bulunuyor.  Tutuklu tüm milletvekilleri hakkında, TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca örgüt üyesi ve yöneticisi olma suçundan 7.5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor. 

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