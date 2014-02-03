Tutukluluk süresi 5 yıla inerse kimler tahliye olacak?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin hazırlamakta olduğu yeni demokratikleşme paketi çerçevesinde tutukluluk süresinin 5 yılla sınırlanmasına ilişkin yasa çalışması olduğunu açıkladı. Yasa ile, uzun süredir devam eden Ergenekon davası gibi davalarda halen tutuklu olan ve cezaları kesinleşmemiş sanıkların tahliyesinin önü açılacak. Yasa TBMM'den geçip, resmen yürürlüğe girdiğinde hemen salıverilecekler arasında gazeteci Tuncay Özkan, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Rum Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü Sevgi Erenerol, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Doğu Perinçek, Emniyet eski özel hareket dairesi başkanı İbrahim Şahin gibi isimler de yer alıyor.

Danıştay davası sanığı Arslan da çıkacak

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Ergenekon davasıyla birleştirilen Danıştay davası sanıkları da, yasanın çıkması halinde tahliye edilebilecekler. Danıştay sanığı Alparslan Arslan 22 Mayıs 2006'da tutuklanmıştı. Arslan ile birlikte halen bu davadan tutuklu olan diğer sanıklar ise, İsmail Sağır, Erhan Timuroğlu, Aykut Metin Şükre, Kenan Özay, Selçuk Özkan, Erkan Ayyıldız.

Hilmioğlu'nun 5 yıllık tutukluluğu Nisan'da sona erecek

Sağlık durumundaki bozulma nedeniyle son dönemde ismi gündeme gelen İnönü Üniversitesi eski rektörü Fatih Hilmioğlu ise, yasadan hemen etkilenmeyecek isimler arasında.

Yasa, TBMM'den geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayı ile Resmi Gazete'de yayınlanacak ve Resmi Gazete'de yayınlandığı gün geçerlilik kazanacak.

Hilmioğlu, 13 Nisan 2009'da tutuklanmıştı. 13 Nisan 2014'te hapishanede tutukluluk süresi 5 yılı tamamlayacak. Eğer yasa 13 Nisan'dan önce geçerse, Hilmioğlu da bu tarihte serbest kalacak.

İlker Başbuğ''u etkilemeyecek

Ergenekon davasıyla bağlantılı olarak, irtica eylem planından yargılanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un durumu ise, yasa geçse bile değişmeyecek. Başbuğ, 6 Ocak 2012'de tutuklanmıştı. Dolayısıyla 5 yıllık tutukluluk süresi, eğer o zaman kadar cezası Yargıtay tarafından onanmaz, yeniden yargılama olmaz ya da Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru çerçevesinde farklı bir karar almazsa, 6 Ocak 2017'de doluyor.

Balyoz sanıkları da etkilenmeyecek

Yasa, tutukluluk süresini 5 yılla sınırlandırdığından, Balyoz davası sanıkları bundan etkilenmeyecek. Yargılananlar arasında MHP Milletvekili Engin Alan, Bilgin Balanlı, Gürbüz Kaya, Can Erenoğlu gibi isimlerin de olduğu Balyoz davasında, hüküm kararları Yargıtay tarafından da onandığından, bu isimler "tutuklu" değil, "hükümlü" sıfatı taşıyorlar. Dolayısıyla, eğer yeniden yargılama ya da Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru çerçevesinde farklı bir kararı olmazsa, haklarındaki hüküm kadar hapis yatmaları gerekiyor.

Çıkacak Ergenekon sanıkları

Ergenekon davasında en uzun süreli tutuklu bulunan isimler, Ümraniye'deki gecekonduda bulunan el bombalarının sahibi olarak adı geçen ve 12 Haziran 2007'de tutuklanan emekli Astsubay Oktay Yıldırım ile, aynı tarihte tutuklanan gecekondunun sahibi Mehmet Demirtaş.

Bu isimleri, 15 Haziran 2007'de tutuklanan emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin ile 18 Temmuz 2007'de tutuklanan İsmail Yıldız izliyor.

Yazar Ergün Poyraz da tahliye olacak

Yine Ergenekon tutukluları arasında yer alan ve 27 Temmuz 2007'de tutuklanan yazar Ergün Poyraz da, tutukluluk süresini 5 yılla sınırlayan yasanın çıkması halinde, bu yasadan yararlanarak tahliye olacak isimler arasında yer alıyor.

Aynı davadan emekli binbaşı Fikret Emek 25 Haziran 2007'de, emekli yüzbaşı Mehmet Zekeriya Öztürk de 20 Haziran 2007'de tutuklanmışlardı.

Oda TV sanıkları

Oda TV davasından tutuklu sanıklar Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı ise, yasadan hemen etkilenmeyecek isimler. Küçük 7 Mart 2011, Hanefi Avcı ise 28 Eylül 2010'da tutuklanmışlardı.

2008'de tutuklananların hepsi çıkacak

2008 yılında tutuklananlar da, yasanın çıkması halinde tahliye edilecekler.

2008'de tutuklanan isimler ve tutuklandıkları tarihler şöyle;

* Veli Küçük- Emekli Tuğgeneral

22 Ocak 2008

* Sevgi Erenerol- Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın sözcüsü- 22 Ocak 2008

* Sedat Peker- 19 Mart 2008

* Semih Tufan Günaltay - Akın Birdal suikastinin azmettiricisi - 20 Mart 2008 Doğu Perinçek- İşçi Partisi Genel Başkanı- 21 Mart 2008

* Hikmet Çiçek- İşçi Partisi Basın bürosu başkanı

25 Mart 2008

* Kemal Kerinçsiz- Büyük Hukukçular Birliği Başkanı, avukat- 22 Ocak 2008

* Fikri Karadağ- Emekli Kurmay albay, Kuvayı Milliye Derneği Başkanı- 22 Ocak 2008

* Emekli Orgeneral Hurşit Tolon - 1 Temmuz 2008

* Levent Ersöz- Emekli Tuğgeneral- 1 Temmuz 2008

* Hasan Atilla Uğur- Emekli Albay- 1 Temmuz 2008

* Tuncay Özkan- 23 Eylül 2008

* Durmuş Ali Özoğlu- Toplumsal Dönüşüm Yayınevi editörü- 1 Temmuz 2008

* İbrahim Özcan - Kuvayı milliye derneği yöneticisi

1 Temmuz 2008

* Kemal Aydın- 1 Temmuz 2008

2009'da ocak ayında tutuklananlar çıkacak

Tutukluluğu 5 yılla sınırlayan yasa, 2009 yılının Ocak ayında tutuklananların da tahliyesinin önünü açacak. Bu isimler şöyle;

* Mustafa Dönmez- emekli yarbay- 7 Ocak 2009

* Mustafa Levent Göktaş- Emekli Albay- 7 Ocak 2009

Hasan Ataman Yıldırım- 7 Ocak 2009

* İbrahim Şahin- Emniyet Özel Harekat dairesi eski başkanı - 7 Ocak 2009 - 7 Ocak 2009

* Fatma Cengiz- 7 Ocak 2009

* Oğuz Bulut- 7 Ocak 2009