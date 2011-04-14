-TUTUKLULARIN SINAV ÜCRETİ DEVLETTEN ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Cezaevlerinde maddi durumu yeterli olmayıp eğitimlerine devam eden tutuklu ve hükümlülerin kayıt, harç ve sınav ücretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce karşılanacak. Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile Adalet Bakanı Ahmet Kahraman arasında ihtiyaç sahibi tutuklu ve hükümlülerin eğitim giderlerinin karşılanması için protokol imzalandığı belirtildi. Açıklamada, maddi durumu yeterli olmayan tutuklu ve hükümlülerin eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması amacıyla imzalanan protokolden, açık ilköğretim okuluna devam eden 2 bin 51, açıköğretim lisesine devam eden 3 bin 689, açıköğretim fakültesine devam eden 704 kişinin yararlanacağı kaydedildi. Ceza infaz kurumlarında 2000-2009 yılları arasında 42 binden fazla kişinin çeşitli derecelerdeki sınavlarda başarı gösterdiği, 194 bin 500 kişinin de iş ve mesleki eğitim kurslarını tamamladığı vurgulanan açıklamada, eğitimle tutuklu ve hükümlülerin tekrar suç işlemelerinin önüne geçebileceği ifade edildi. Cezaevlerinde eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla imzalandığı belirtilen protokolün, tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılması ve suçların önlenmesinde önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı.