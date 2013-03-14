Tutuklu vekillerin yeminine kapı aralanmadı

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara
TBMM İçtüzük Komisyonu’nda muhalefetten gelen tutuklu vekilleri yemin ettirilmesine yönelik öneriye AKP karşı çıktı.
TBMM'de grubu bulunan 4 partiden 2’şer üyenin katılımıyla oluşturulan içtüzük komisyonu partilerinin önerilerinin alınmasından sonra yazım aşamasına geçti.
Alınan bilgiye göre, toplantıda içtüzüğün ilk 7 maddesi görüşülürken milletvekillerinin and içmelerini düzenleyen 3. maddede tutuklu vekil konusunda iktidar ile muhalefet arasında görüş ayrılığı çıktı.
CHP ve BDP, daha önce komisyona sundukları öneri çerçevesinde tutuklu 8 milletvekilinin durumunu gündeme taşıdı.
Toplantıda 3. madde görüşülürken muhalefet, tutuklu vekillerin yemin ettirilmeleri önerisini yeniden masaya getirdi.
Öneri “Mazeretleri nedeniyle and içemeyen milletvekillerinin and içmeleri TBMM başkanlığınca sağlanır” şeklinde ifade edildi. Ancak, öneriye AKP’li üyeler karşı çıktı.
Uzlaşma sağlanamayınca milletvekili yeminini düzenleyen 3. madde paranteze alındı.