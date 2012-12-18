Tutuklu vekiller Meclis kürsüsünde konuştu!

BDP'li milletvekilleri, meclis kürsüsünden tutuklu milletvekili arkadaşları için konuştu. Mecliste plan bütçe görüşmeleri yapılırken kürsüye çıkan BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, bugünü, BDP Grubu olarak cezaevlerinde tutuklu milletvekillerinin yasama faaliyeti günü olarak ilan ettiklerini söyledi.

Buldan, ve BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, cezaevindeki BDP Milletvekilleri Selma Irmak ve Gülser Yıldırım'ın fotoğraflarını kürsüye bıraktı, konuşmalarını onlar adına yaptı.Bugün, kendisinin Şırnak Milletvekili Irmak olduğunu belirten Buldan, elindekinin de Irmak'ın mazbatası olduğunu belirtti. Selma Irmak olarak, 12 Haziran 2011'de Şırnak'tan bağımsız aday olduğunu belirten Buldan, şunları aktardı:

'2 yıl 8 aydır cezaevindeyim, rehin olarak tutuluyorum'

''İnternet sitesinde adresim A Blok olarak görünüyor ancak bu yanlış. Adresim Diyarbakır E Tipi Cezaevi 4. kadın koğuşu. Gözaltına alınıp tutuklandım, 2 yıl 8 aydır cezaevindeyim, rehin olarak tutuluyorum. Rehin diyorum tutuklanmamı gerektirecek bir suç yok, katil değilim, hırsızlık yapmadım, ihaleye fesat karıştırmadım, rehin tutulmamın nedeni Kürt, kadın olmak, düşüncelerimi ifade etmem. Genel Kurul'da sizler gibi konuşmalar yapamıyorum, kanun teklifi, soru önergeleri veremiyorum. Küçücük bir koğuşta, ekranlardan sizleri, Şırnak halkının onurlu direnişini izliyorum. Genel Kurul'da çıkan kavgaları hayretle seyrediyorum. Fiziken aranızda olmasam da ruhen sizlerle birlikte olduğumu, yüreğimin Şırnak halkıyla çarptığını bilmenizi isterim. Bazen duygu ve düşüncelerimi yazdığım mektuplarla kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. En son yazdığı mektup AKP Ağrı Milletvekili Fatma Salman'a ilişkindi. Sevgili Fatma'ya en içten duygularla geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum dedim.''

Buldan, Irmak'ın, en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını, Genel Kurul'da yasama faaliyetlerine katılmasını istedi.

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de konuşmasını BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım adına yapacağını belirterek, Yıldırım'ın fotoğrafını konuşma yaptığı kürsünün önüne bıraktı. Tuncel, Yıldırım adına yaptığı konuşmada, operasyonun F Tipi cezaevine geçiş için önceden planlandığını, açlık grevlerinin buna bahane edildiğini anlattı.

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kürsüye, tutuklu olan BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın resmiyle geldi. Fotoğrafı kürsüye koyan Önder, Ayhan'ın ağzından özgeçmişini anlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

'İnsan içine çıkamayacaksınız'

''Milletvekili özlük hakları bize tanınırken, milletvekilliği görevini ifa etmemiz türlü gerekçelerle engelleniyor. Tutsak vekillerin durumuna dair yapılan kanuni düzenlemeyle ilgili sayın Meclis Başkanı, yasa koyucunun ne kastettiğini, 'Meclis'in iradesini anlaması lazım' diyerek dünya hukuk tarihinde görülmemiş bir tavırla bu yasanın neye hizmet etmesi gerektiğini bu ülkenin yargıçlarına anlatmaya çalışıyor. Buna rağmen bizler bu halkın seçilmiş temsilcisi olarak cezaevlerinde tutulmaya devam ediliyoruz. Hükümet, silahla mücadele, onun siyasi siyasal uzantılarıyla müzakere demişti. Tüm alanlarda olduğu gibi bu lafı da tamponundan anladılar. Sivil siyasetle mücadele ediyorlar, silahlı unsurlarla müzakereyi tercih ediyorlar. Son olarak gelecekte filmlere konu olacak, trajikomik KCK yargılamaları rezaletinden bahsetmek istiyorum. BDP siyaset akademisi uzun yıllar dinlenmiş. Dinlenmeler tape edilmiş ve anlatılanlar, kuantum fiziğinden Bing Beng’e, evrim teorisinden güncel felsefi kavramlara uzanıyor. Savcı bunu olduğu gibi iddianameye koymuş ama Yargıç bunu dinlemeye tahammül edememiş. Avukatların itirazı üzerine de 4 sayfa okutup, ‘bu bana çok ağır geldi’ demiş ve duruşmayı tatil etmiş. Burada uyarıyorum. Bu yargılamalar, bu hukuksuzluklar sadece size değil sizin tırşikçilerinize, çanak yalayıcılarınıza, sizin evlatlarınıza ileride çok ağır gelecek. İnsan içine çıkamayacaksınız, filmlerin romanların konusu olacak, şebek yerine konulacaksınız."