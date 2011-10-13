Tutuklu tuğgeneral beyin kanaması geçirdi

T24- Balyoz Davası’nın tutuklu sanığı Tuğgeneral Kasım Erdem’in dün sabah Hasdal Cezaevi’nde beyin kanaması geçirdiği ve GATA’ya kaldırıldığı öğrenildi.





Balyoz Davası’nın 48. duruşmasında tutuklu sanık hakim Albay Ahmet Zeki Üçok’un sorgu ve savunmasının tamamlanmasının ardından avukatların ve sanıkların talepleri alındı. Talepler kısmında söz alan davanın tutuklu sanığı Tuğgeneral Kasım Erdem’in avukatı Sedat Küçükyılmaz müvekkilinin beyin kanaması geçirdiği için duruşmaya gelemediğini söyledi. Avukat Küçükyılmaz, "Hasdal Cezaevi’nde dün sabah saat 05.00’de sıralarında aynı koğuşta kalan başka biri Erdem’i yerde yatarken görmüş. Bilinci kapalı olan müvekkilim Haydarpaşa’da bulunan GATA’ya kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı.





Müvekkilimin önceden bir rahatsızlığı yoktu. Yere düşmesinin ardından mı beyin kanaması geçirdi, yoksa beyin kanaması üzerine mi yere düştü belli değil. Müvekkilim 72 saat gözlem altında tutulacak" diye konuştu. Davanın sanıkları Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına’nın avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi. Avukat ve sanıkların taleplerinin alınmasına ara veren mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.





2008 yılının Eylül ayında aynı olay İkinci Ergenekon Davası’nın tutuklu sanığı Emekli Orgeneral Şener Eruygur’un başına da gelmişti. Tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi’nde, yüksek tansiyon nedeniyle düşerek beyin kanaması geçiren, Emekli Orgeneral Şener Eruygur daha sonra da tahliye edilmişti.