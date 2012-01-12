-Tutuklu Tuğamiral'in cezaevinden geç çıkmasına suç duyurusu İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Orgeneral Bilgin Balanlı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu'nun da aralarında bulunduğu 249'u tutuklu 365 sanıklı davanın 62. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 193 sanık katıldı. Orgeneral Bilgin Balanlı ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 56 tutuklu sanık ile hakkında yakalama kararı bulunan emekli Orgeneral Ergin Saygun ise duruşmaya gelmedi. İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün de aralarında bulunduğu 62 tutuksuz sanığın katılmadığı duruşmada, 53 tutuksuz sanık ise hazır bulundu. Duruşmada söz alan tutuklu sanık emekli Tuğamiral Hüseyin Hoşgit'in avukatı Nevzat Güleşen, ''Müvekkilime cenazeye katılmak için 2 gün mazeret izni vermiştiniz. Mahkemenizin hızlı davranarak cezaevine faks çekmesine rağmen bürokratik işlerden dolayı müvekkilim aynı gün gece geç saatlerde çıkarıldı. Ayrıca Bursa'ya gidildiğinde evde kalmasına müsaade etmeyerek cezaevine götürmek istediler. Müvekkilimde bunu kabul etmeyerek tutuklu bulunduğu cezaevine geri döndü. Halbuki mazeret izninde evde kalmasına bir engel olmaması gerekir'' dedi. Avukat Güleşen, müvekkilinin cezaevinden geç çıkması ve evde kalmasına izin vermeyen yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.