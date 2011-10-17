-Tutuklu takasında son 24 saat TEL AVİV (A.A) - 17.10.2011 - İsrail ile Hamas arasında Kahire'de dolaylı görüşmeler yoluyla imzalanan ve İsrailli asker Gilad Şalit karşılığında 1027 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını öngören takas anlaşmasının, Şalit ve 477 Filistinli tutuklunun değiştirilmesini kapsayan ilk bölümü için geriye sayım başladı. Takas anlaşmasının uygulanmasında son 24 saate girilirken, takasın yarın saat 11.00'de (TSİ 12.00) başlaması bekleniyor. Hamas'ın El Aksa televizyonuna göre, Gilad Şalit saat 11.00'de Mısır'ın Sina tarafına geçirilecek, oradan da İsrailli yetkililere teslim edilecek. Yenet haber sitesine göre, Sina'da bekleyen İsrail ordu yetkilileri, kendisini ve sağlık durumunu gördükten sonra, İsrail ordusu Şalit'in döndüğünü resmen ilan edecek. Hemen sınırdan İsrail tarafına askeri bir üsse geçirilecek olan Şalit, oradan da Tel Aviv'in güneyindeki Tel Nof askeri üssüne götürülecek. Tel Nof'ta ailesiyle buluşacak olan Şalit için, burada Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Ehud Barak, Genelkurmay Başkanı Beni Gantz'ın da katılacağı askeri tören yapılacak, törenden sonra Şalit ve ailesi, Mitzpe Hila'ya doğru helikopterle yola çıkacak. -Aynı dakikada Filistinli tutukluların salıverilmesi de başlıyor- İsrail ordusunun Şalit'in geri döndüğünü açıklamasıyla birlikte, İsrail Cezaevleri İdaresi, iki cezaevinde toplanan Filistinli tutukluları serbest bırakmaya başlayacak. Henüz Filistinli tutukluların nerede bırakılacakları resmen duyurulmasa da İsrail basınına göre 100 kadar Filistinli tutuklu Kızılhaç otobüsleriyle Batı Şeria'ya, Ramallah'a doğru yola koyulacak, diğer daha kalabalık olan grup da Gazze'ye ve ülke dışına gönderilmek üzere öncelikle Mısır'a sevk edilmeye başlanacak. Gazze'ye geçecek Filistinliler, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah'tan bölgeye giriş yapacaklar. İsrailli Araplarla Doğu Kudüslü Filistinlilerden oluşan küçük bir grup da Kudüs'ün hemen yanındaki Maale Adumim yerleşimi ile Golan'daki Katzirin'de iki polis karakolunda serbest bırakılacak. Ynet sitesi, Sina ile Mısır arasındaki geçiş noktalarının "kapalı askeri bölge" ilan edileceğini ve sivillerin geçmesine izin verilmeyeceğini de duyurdu. Hamas'ın Şam'daki siyasi liderlerinden Musa Ebu Marzuk ise Londra'da yayımlanan El Hayat gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail cezaevlerinde bulunan tüm kadın tutukluların serbest bırakılmasını sağlayamadıkları için özür diledi. Kalan diğer kadın tutuklulardan ancak anlaşmayı imzaladıktan ve salıverileceklerin isimlerini yayımladıktan sonra haberdar olduklarını belirten Ebu Marzuk, ne İsrail tarafının ne de tutuklularla ilgili kurumların diğer dokuz kadın tutukludan bahsettiklerini söyledi. Ebu Marzuk, "Ancak konuyu yeniden müzakereye açıp, anlaşmanın uygulamasını iptal edemezdik" dedi.