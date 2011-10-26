-Tutuklu takası yarın yapılacak TABA (A.A) - 26.10.2011 - Mısır ile İsrail arasında yapılan tutuklu takası anlaşması gereğince, İsrail hapishanelerinde bulunan 25 Mısırlı tutuklu ile Mısır'da casusluk suçlaması ile tutuklu bulunan Ilan Grapel'in yarın sabah Taba kentinde takas edilecekleri bildirildi. Mısırlı yetkililer bugün konu ile ilgili yapacakları basın toplantısını ertelerlerken, takas işleminin yarın sabah gerçekleşeceğini kaydettiler. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, ABD vatandaşı İsrailli Ilan Grapel, ABD'ye değil anlaşma gereğince İsrail'e iade edilecek. Takas, Mısır İsrail sınırında bulunan tatil beldesi Taba'da gerçekleştirilecek. Sivil bir araç veya uçak ile Kahire'den Taba'ya getirilecek olan Grapel'in, Taba'da bulunan sınır kapısından geçerek, İsrail'in Eliyat kentine gideceği öğrenildi.