Uluslarası Af Örgütü, hasta tutuklu Sibel Çapraz’ın acil bir şekilde ameliyat edilmesi için kampanya başlattı.

Çapraz, Kasım 2015'te güvenlik güçleri ile PKK arasında gerçekleşen çatışmalar sırasında Yüksekova'da vurulmuş, Mart 2016'da hastanedeyken tutuklanmıştı. Çapraz’ın ameliyat edilmesi gerektiği doktorları tarafından birçok kez dile getirilmiş olsa da izinler alınamadı.

Uluslarası Af Örgütü, “Tutuklu Sibel Çapraz'ın Acilen Ameliyat Edilmesi Gerekiyor” başlıklı bir kampanya başlattı.

Kampanyanın metni şöyle:

Sibel Çapraz halen Bakırköy Kadın Cezaevi'nde tutuluyor ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "silahlı terör örgütü üyeliği (PKK/KCK)" suçlamaları ile yargılanıyor. Şubat 2016’da gerçekleşmesi gereken kolostominin kapatılması ve inversiyon ameliyatına erişimi engelleniyor. Uluslararası Af Örgütü'nün edindiği tıbbi görüşe göre bu gecikme komplikasyon riskini artırıyor ve Sibel Çapraz'ın hayatını tehlike atıyor.

Hakkari İl Genel Meclisi üyesi Sibel Çapraz 27 Kasım 2015'te gece saatlerinde, Hakkari'de güvenlik güçleri ve PKK ile ilişkili silahlı kişiler arasındaki çatışmalar sırasında, sağ kolundan ve karın bölgesinden vuruldu. Vurulmasının ertesi günü sağ kolundan bir ameliyat ve zarar gören bağırsaklarından acil kolostomi ameliyatı geçirdi. 23 Aralık'ta sağ kolundan ilave ameliyatlar için Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne sevk edildi. Şubat 2016'da inversiyon ameliyatı geçirmesi gerekiyordu ancak koluna yönelik tedavisi devam ettiğinden bu ameliyat gerçekleşemedi.

Sibel Çapraz'ın erkek kardeşi 4 Mart 2016'da polisin hastaneye geldiğini ve onu Çağlayan Adliyesi'ne götürdüğünü ifade etti. Mahkeme tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Aradan neredeyse bir yıl geçti, ancak Sibel Çapraz Şubat 2016'da gerçekleşmiş olması gereken kolostominin kapatılması ve inversiyon ameliyatına hala giremedi. Çapraz kolundaki yaralanma nedeniyle acı içinde olduğunu ve gün içerisinde kolostomi torbasının defalarca değiştirilmesi için diğer mahkumlara bel bağlamış durumda olduğunu ifade ediyor. Avukatları mahkemeyi Sibel Çapraz'ın tıbbi durumu ile ilgili bilgilendirdi ve tedaviye erişiminin sağlanması ve serbest bırakılmasını talep etti ancak bu talepler reddedildi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı da acilen ihtiyacı olan ameliyata girmesi ve koluna yönelik tedavinin devam etmesi talepleriyle Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Yetkililer, acil tıbbi durumuna ilişkin doğrudan yanıt vermedi ve ihtiyacı olan tedaviye erişiminin olduğu yanıtını verdi. Sibel Çapraz'ın avukatı Uluslararası Af Örgütü'ne, atıfta bulunulan tedavinin fizik tedavisi olduğunu ve bunun acilen ihtiyacı olan ameliyatın yerine geçmediğini belirtti.

Mektuplarınızı lütfen 4 Mart 2017 tarihine kadar şu adreslere gönderin:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Enis Yavuz Yıldırım

36 Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı

HSYK Binası Yenimahalle/Ankara

Faks: 0312 223 60 07

E-posta: cte@adalet.gov.tr

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