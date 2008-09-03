Tutuklu paşalara ziyaret emri

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BASIN ZİYARETİ NASIL YORUMLADI

Koceli İl Garnizon Komutanı, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un emriyle Ergenekon tutuklusu Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'u ziyaret etti.Genelkurmay Başkanlığı, Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi'nin Kandıra Cezaevinde tutuklu bulunan emekli Orgeneral Şener Eruygur ile Orgeneral Hurşit Tolon'u TSK adına ziyaret ettiğini bildirdi.Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:"3 Eylül 2008 günü saat 11.30'da Kocaeli ili Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi, Kandıra Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Emekli Orgeneral Şener Eruygur ile Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'u ziyaret etmiştir.Türk Silahlı Kuvvetlerine uzun süre hizmet veren iki emekli komutana yapılan bu ziyaret, Türk Silahlı Kuvvetleri adına gerçekleştirilmiştir.Bilindiği üzere, dün olduğu gibi bugün de Türk Silahlı Kuvvetlerinin yargıya olan saygısı ve güveni tamdır."Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, 22 Temmuz'da Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun'a yazdığı bir mektupta, cezaevinde yalnız bırakıldıkları yönünde sitemde bulunmuştu. Tolon, avukatı aracılığıyla Coşkun'a şu mektubu göndermişti:"Biz içeride huzurlu, onurlu ve alnımız açık olarak yüce Türk adaletinin tecellisini bekliyoruz. Ya dışarıdaki bazıları? Onlar ne durumda acaba?Yanlı basın ve bilinen temsilcileri tarafından boynumuza ’bombacı’, ’suikastçı’, ’darbeci’ yaftaları takılmak istenmektedir.Bu çamurlar, bu haksız ve mesnetsiz karalama kampanyalarıyla kırılan onurumuzu, aile şerefimizi ve haysiyetimizi kim koruyacak diye merak ediyoruz.Sadece ve sadece yasalarımızın güvencesi altında olduğumuzu düşünüyoruz.Eğer isterlerse acınacak halde olanlara buradan destek verebiliriz."Emekli orgeneraller Eruygur ile Tolon'u TSK adına 11.30’da ziyaret eden Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi, yaklaşık bir saat sonra cezaevinden ayrıldı. Çıkışta bir açıklama yapmayan Korgeneral Mendi, sivil plakalı bir otomobille gitti.TSK adına tutuklu paşaları ziyaret eden Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi görevleri ve eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a yakınlığı ile dikkat çekiyor. Mendi, 1992'de Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesine atandı. KKTC'de Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 1997'de ise Özel Kuvvetler Alay Komutanlığı yapan Mendi, 1998'de Tuğgeneral oldu. KKTC'de Güvenlik Komutanı'yken dönemin CTP li-deri Mehmet Ali Talat ile arasının açık olmasıyla gündeme geldi. Albay rütbesindeyken de Kıbrıs'ta görev yapan Mendi'nin, tümgeneral rütbesinde KKTC'ye atanması Talat ve arkadaşlarınca eleştirilmişti. Geçen yıl korgeneral rütbesine yükselen Mendi'nin KKTC'deki en yakın dostunun eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olduğu ileri sürüldü. Korgeneral Galip Mendi, 1996'de KKTC'de evinin önünde öldürülen gazeteci Kutlu Adalı olayından dolayı 2003'te AİHM yargıçları tarafından sorgulandı. Mendi'nin Sivil Savunma Teşkilat Başkanı olduğu dönemde meydana gelen cinayette teşkilatın parmağı olduğu ileri sürülmüştü.