Tutuklu öğretmene FETÖ'den 10 yıl 6 ay hapis cezası 

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün \'arama- tarama sorumlusu\' olduğu iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan öğretmen Musa Kılcı, 10 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Antalya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, öğretmen Musa Kılcı, diğer sanık Ali Kiriş ve avukatlar hazır bulundu. Karar öncesi mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Musa Kılcı\'ya örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı ve \'arama- tarama sorumlusu\' olduğu, örgüt üyesi kişilerle bağlantısının bulunduğu, FETÖ okullarında çalıştığı iddialarıyla tanık ifadeleri de dikkate alınarak, ceza verilmesini talep etti. Mütalaada, diğer sanık Ali Kiriş\'e de \'ByLock\'u kullandığı, örgütün toplantılarına katıldığı, yayınlarına abone olduğu ve tanık ifadeleri kapsamında hapis cezası verilmesini istedi.

Son savunması istenen sanık Musa Kılcı, önceki savunmalarını tekrar etti ve 17 aydır tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kılcı\'nın \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 7 yıl hapsine, sanığın suçunun terör suçu sayılması nedeniyle cezada artırım yaparak, 10 yıl 6 ay hapsine karar verdi.

Sanık Ali Kiriş\'i de 6 yıl 3 ay hapse mahkum eden heyet, ceza miktarı ve tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, tahliye etti.