Tutuklu öğrencilere çifte standart

İki Bakanlık arasında imzalanan protokolle cezaevindeki AÖF öğrencilerinin harçlarının ödenmesine karar verildi. Bakanlıkların “terör” suçundan cezaevinde olan öğrencilerin harcını ise “ödememe” kararı aldığı iddia ediliyor. Konu Meclis gündemine de taşındı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre yaklaşık 70 bine yakın öğrenci mahkûmu kapsayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığı bildirildi. Açık Öğretim Fakültesi’nde (AÖF) okuyan öğrencilerin harçlarının ödenmesini içeren protokolde aralarında “terör” suçlarının da bulunduğu bazı suç gruplarının kapsam dışı bırakıldığı iddia edildi.

"Öğrenim hakkı ellerinden alındı"

24 Nisan 2018 tarihinde imzalandığı bildirilen ancak kamuoyuna duyurulmayan protokole Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’ne (CİSST) başvuran bir öğrenci mahkûm, çifte standartla karşı karşıya kaldıklarını iddia etti. Harç parasını ödeyemeyen öğrenci sayısının fazlalığına dikkati çeken öğrenci mahkûm, siyasi suçlardan cezaevinde bulunanların öğrenim hakkının elinden alındığını ifade etti.

Konu Meclis gündeminde

Protokolle binlerce öğrencinin eğitim desteğinden mahrum bırakılmasına yönelik iddialar Meclis gündemine taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi sundu.

Harç yatıramadığı için okuldan atılan mahkûm öğrenciler bulunduğuna dikkati çeken İlgezdi, “Öğrenci mahkûmlara yönelik bu ayrım kabul edilemez. Öğrenim hakları önündeki engeller kaldırılmalı, ücretsiz, koşula bağlı olmaksızın eğitim görebilmeleri sağlanmalıdır” dedi.

"Kaç kişi öğrenciyken tutuklandı?"

CHP’li İlgezdi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Hapishanelerde bulunan öğrencilerden kaçı 2018-2019 Öğretim Yılı güz döneminde ders kaydı yapmıştır? Kaydını donduran öğrenci sayısı kaçtır?

Bazı öğrencilerin harç giderlerinin karşılanmamasının nedenleri nelerdir?

Eğitim evlerinde tutulmakta olan 12-18 yaş arası çocukların kaçı hakkı olan örgün öğrenimden faydalanmaktadır?

Öğrenimini sürdürmekteyken tutuklanan kişi sayısı kaçtır?

Bu kişilerin kaçı hapishanedeyken öğrenimine devam edebilmektedir? Kaçı hapishanedeyken okul kaydı yapmıştır?”