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Tutuklu milletvekilleri için yeni anayasa umut olacak

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na 'Temel Hak ve Hürriyetler' bölümüne ilişkin önerilerini sunan AKP, sürpriz bir değişikliğe imza atıyor

02 Ağustos 2012 08:45

Anayasa’da “Temel Hak ve Hürriyetler” bölümüne ilişkin AKP önerilerinde 8 milletvekilinin tutuklanmasına dayanak olan ve devlet bütünlüğü ile laik cumhuriyete karşı işlenen suçları düzenleyen 14. maddeye yer verilmedi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na “Temel Hak ve Hürriyetler” bölümüne ilişkin önerilerini sunan AKP, sürpriz bir değişikliğe imza atıyor.

AKP, 8 milletvekilinin tutuklanmasına dayanak olan ve devlet bütünlüğü ile laik cumhuriyete karşı işlenen suçları düzenleyen “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması” başlıklı meşhur 14. maddeye önerileri arasında yer vermedi.

Yeni Anayasa AKP’nin bu önerisi doğrultusunda yasalaşırsa, tutuklu bulunan milletvekilleri hakkındaki davalar dokunulmazlık kapsamına girecek ve milletvekilleri tahliye edilecek.

 

83’e taşımazsa tahliye

 

AKP, ileride dokunulmazlığı düzenleyen 83. maddenin görüşülürken, 14. maddede geçen şerhleri 83’e taşımazsa yeni anayasa yürürlüğe girdiği gün, milletvekilleri hakkında devam eden davalar dokunulmazlık kapsamına girecek. Yeni anayasa yürürlüğe girdiği tarihde hala tutuklu milletvekili varsa tahliye edilecek.

 

Kamuda türbana vize

 

AKP, ayrıca, Anayasa’nın 70. maddesinde yer alan “Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı” yeniden düzenleyerek, kamuda türbanın yolunu açıyor. 70. maddede geçen “hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez” hükmü, kamu hizmetlerinde türbanın önünü tıkayan düzenleme olarak biliniyor. AKP, önerisinde, “hizmete alınmada liyakat dışında hiçbir şart aranmaz” diyerek türban takan kadınların kamuda görev almalarının yolunu açmış olacak. CHP ise mevcut anayasadaki hükmü aynın koruyarak türbana vize vermedi.

 

Çiçek: İnsan içine çıkamaz hale geldik

 

Çalışmalarına 10 Temmuz’da ara veren Uzlaşma Komisyonu, dün TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çiçek, komisyonun çalışmalarında çok geciktiği için sitemde bulunurken, “Yeni anayasa yapacağız diye aylarca Anadolu’yu ayağa kaldırdık, ama yazım konusunda bir ilerleme sağlayamadık. Bulunduğumuz noktaya bakın, ayıp. Artık insan içine çıkamaz hale geldik” dedi.

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