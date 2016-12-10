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Tutuklu 'Kozmik Oda' savcısı: Aramadan Tayyip Erdoğan'ın da, Sadullah Ergin'in de haberi vardı

Bilgili, Aralık 2009'da, Arınç'a "suikast düzenleneceği" iddiası üzerine açılan soruşturmayı yürütmüştü

10 Aralık 2016 14:24

'FETÖ'nün yargı ayağına ilişkin soruşturmada tutuklanan Kozmik Oda Savcısı Mustafa Bilgili, kozmik odada 2009'da yapılan aramanın dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in bilgisi dahilinde yapıldığını söyledi.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre; Bilgili'nin 3. Sulh Ceza Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok'a verdiği ifadesinde şu bilgileri verdi:

Arınç'a suikast: Olay günü polis arayarak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast yapılacağına ilişkin ihbarda bulundu. Ben de ihbarı yapan kişinin bulunması ve gerekli araştırmanın yapılarak şüpheli aracın yanına gelen kişilerin gözaltına alınması ve Arınç'a haber verilmesini istedim. Şüpheli askerlerin çalıştığı seferberlik tetkik kurulunda arama yapılmasına karar verdik.

Üst seviyede: Dönemin Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakan Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüşmüş. Neticede Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Başbakan Erdoğan'a Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda arama yapılmamasını söylemiş. Başbakan arama isteyince, askerlere talimat vermiş. Sonra arama yapıldı. Bunlar dönemin Başsavcısı ile Adalet Bakanı'nın bilgisi dahilindedir.

Kriz çıktı: Ancak arama yapıldığı sırada son iki odaya girmemize devlet sırrı olduğu gerekçesiyle karşı çıktılar. Burada ancak bir hakimin arama yapabileceği söylendi. Odaları mühürleyip, tutanak tutup çıktık. Hakim karar alıp bu odada bizzat arama yaptı. 20-25 gün sürdü. Buradan bilgisayar imajının alınmasıyla ilgili tartışma çıktı. Alınan imaj örneğinin mahkemeden karar alınana kadar Genelkurmay'da kalmasına karar verildi. Odayı mühürledik.

Ergün anlattı: Daha sonra şüpheliler hakkında teknik takip ve dinleme kararı verildi. Başbuğ'dan sonra göreve gelen Necdet Özel döneminde şüpheli askerlerin hükümeti takip ettiklerine kanaat getirince, Özel ve Erdoğan görüşmüş. Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kapatılmasına karar vermişler. Bunu bana Sadullah Ergin aktardı.

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