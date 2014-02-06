Tutuklu kaç asker var, kaçı emekli kaçı muvazzaf?

TSK’ye yönelik yargılamalar kapsamında 143’ü muvazzaf 119’u emekli toplam 262 subay ve astsubay halen cezaevinde yatıyor. 220 asker kökenli kişi ise cezaevine girip çıktı. Cezaevindeki muvazzaf 13 general ve amiralin en yüksek rütbelisi korgeneral/koramiral seviyesinde bulunuyor. Rütbelilerin en çok tercih ettiği cezaevi Ankara’daki Mamak Askeri Cezaevi.

Cumhuriyet gazetesinden arkın Şık’ın haberine göre, askerlerin yargılandığı davalarla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:

- Kaç cezaevinde toplam kaç kişi hangi davalardan yatıyor?

TSK’ye yönelik yargılamalar kapsamında, Türkiye genelindeki 7 hapishanede, 143’ü muvazzaf, 119’u emekli toplam 262 subay ve astsubay cezaevinde yatıyor. Hasdal, Hadımköy, Maltepe, Mamak ve Şirinyer askeri cezaevleri ile Silivri, Sincan, Buca ve Malatya cezaevlerindekiler, Balyoz, Ergenekon ve Casusluk davaları nedeniyle hapiste bulunuyor.

- Cezaevindeki en yüksek rütbeli muvazzaf subaylar kimler?

Cezaevinde muvazzaf toplam 13 general ve amiral kaldı. Bunların en kıdemlileri Hadımköy’de yatan Koramiral Deniz Cora ile Mamak’ta yatan Hava Korgeneral Turgut Atman. Cezaevindeki diğer general ve amiraller ise şöyle:

Tümamiral Erdem Caner Bener, Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul, Hava Tümgeneral Ayhan Gümüş, Tümgeneral Gürbüz Kaya, Hava Tümgeneral Bülent Kocababuç, Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu, Tuğamiral Ali Sadi Ünsal, Tuğamiral Fahri Can Yıldırım, Tuğamiral Şafak Yürekli, Hava Tuğgeneral Mehmet Eldem ve Hava Tuğgeneral Kubilay Baloğlu.

- Cezaevinde tek başına yatan kuvvet komutanı kim?

Balyoz Davası’nda yargılanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılan bu gelişme öncesinde ise kendisine ait olduğu öne sürülen “Darbe Günlükleri” ile kamuoyunun gündeminden düşmeyen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek, Silivri’deki 4 No’lu L Tipi Cezaevi’nin B - 7 koğuşunda yatıyor. Örnek’in koğuşta tek başına kaldığı belirtildi.

- Sessiz sedasız Ankara Sincan Cezaevi’ne gelen komutan kim?

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e komşu olduğu Gölbaşı’ndaki villasında gözaltına alınarak Balyoz Davası’ndan yargılanan ve yine 20 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına, sessiz sedasız Ankara’ya transfer oldu. Fırtına, evine daha yakın olan Sincan Cezaevi’nde kalıyor.

- Başbuğ’un koğuş arkadaşları kimler?

Cezaevinde iki yılını dolduran 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, koğuşunu devre arkadaşı Orgeneral Hurşit Tolon ve eski MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç ile paylaşıyor. İlk defa 2008 yılında eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur ile birlikte cezaevine giren Tolon cezaevi tecrübesi en eski isim olurken, Ergenekon Davası’nda tutuksuz yargılanan Tuncer Kılınç mahkûmiyet kararlarının ardından cezaevine giren son isim oldu.

- En kalabalık askeri cezaevi hangisi?

Muvazzaf subayların kaldığı en kalabalık askeri cezaevi Ankara’daki Mamak Cezaevi. Burada, 5’i general ve amiral toplam 51 muvazzaf isim tutuklu. 48 kişi Balyoz Davası’ndan, 3 kişi ise Casusluk Davası’ndan hapis yatıyor. Mamak’ın ardından en kalabalık askeri cezaevi Hasdal’da, 2’si tuğamiral toplam 47 kişi kalıyor. Ondan sonra sırasıyla 24 kişi ile Hadımköy, 16 kişi ile Şirinyer ve 5 kişi ile Maltepe Askeri Cezaevi geliyor.

- ‘Silivri Komutanlığı’nda kaç kişi var?

Silivri’de 5’i orgeneral, 1’i oramiral olmak üzere TSK kökenli toplam 93 tutuklu bulunuyor. Emeklilerden oluşan bu isimlerin 13’ü korgeneral/koramiral, 23’ü tümgeneral/tümamiral ve 20’si tuğgeneral/tuğamiral rütbesinde. General/amiral seviyesindeki bu 56 isimden geriye kalanların çoğunun rütbesi emekli albay seviyesinde bulunuyor.

- Evinde adli kontrol uygulamasından yararlanan isim kim?

Ergenekon Davası’ndan yargılanan emekli Deniz Kurmay Albay Hüseyin Vural, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun adli kontrolü düzenleyen 109. maddesi doğrultusunda, cezasını konutunda çeken tek asker isim olarak ön plana çıkıyor. Balyoz Davası’ndan hüküm giyen emekli Orgeneral Ergin Saygun’un infazı ise sağlık gerekçesiyle ertelendi.

- Kaç kişi, ne zaman, hangi davadan tahliye oldu?

28 Şubat Davası’nda 14 Haziran, 2 Eylül, 5 Eylül, 1 Ekim, 7 Kasım ve 19 Aralık 2013 tarihlerinde toplam 75 kişi fasılalar halinde tahliye edildi. İzmir’deki Casusluk Davası’nda yargılanan 42 kişi ise 27 Eylül 2013, 24 Ocak, 27 Ocak ve 28 Ocak 2014 tarihlerinde salıverildi. Poyrazköy Davası’nda 5 kişi 27 Ocak 2014 tarihinde bırakıldı. Yargıtay Balyoz Davası’ndaki 88 kişiyi 9 Ekim’de tahliye etti. Ergenekon Davası’ndan ise 13 kişi 5 Ağustos’ta özgürlüğüne kavuştu.