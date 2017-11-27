Tutuklu HDP'li vekil Selma Irmak, SEGBİS'le savunma yaptı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- KOCAELİ\'de tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama\' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapmak istemediği gerekçesiyle daha önceki duruşmalara çıkmadı. Diyarbakır 9\'uncu Asliye Ceza Mahkemesi\'nin, sanığın zorla getirilmesi yönündeki ara kararının ardından Irmak, SEGBİS odasına getirilerek yargılamaya devam edildi.

HDP milletvekili Selma Irmak\'ın, 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde düzenlenen Demokratik Toplum Kongresi Genel Kurul Toplantısı sırasında, terör örgütü PKK\'nın yayın organı olan bir televizyondaki programa telefonla bağlanarak yaptığı konuşmada, \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama\' suçunu işlediği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1 No\'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Irmak, Diyarbakır 9\'uncu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, SEGBİS ile katılmak istemediğini belirterek, sistem odasına gitmedi. Bunun üzerine mahkeme, Selma Irmak\'ın zorla getirilmesi yönünde ara karar verdi. Mahkemenin kararından sonra Irmak, Kocaeli F Tipi Cezaevi\'nde bulunan SEGBİS odasına getirildi. Burada savunması alınan Selma Irmak, \"Savunma konusunda avukatımla yeterli görüşmeyi sağlayamadım. Bu sebeple savunmamı gelecek celse avukatım ile görüştükten sonra yapmak istiyorum\" dedi.

Irmak\'ın ardından söz alan avukatı Erhan Ürküt ise müvekkili ile yüz yüze görüştükten sonra savunma yapmak için süre talep etti. Ürküt ayrıca, Diyarbakır 13\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde aynı konu ile ilgili bir dava bulunduğunu, bu dosyaların birleştirilmesini istedi. Sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamak için süre verilmesine karar veren mahkeme, davayı erteledi.

