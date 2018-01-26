Tutuklu HDP'li eski il başkanı hakim karşısında

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da aralarında HDP İl Başkanlığı yöneticilerinin de bulunduğu 8\'i tutuklu, 13 kişinin \'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve propagandasını yapmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Tutuklu HDP Konya eski İl başkanı Erol Şan, mahkeme başkanının \"Konya\'da bir mahalleyi neden \'Kürdistan Bölgesi\' diye nitelendirdin?\" diye sorması üzerine \'\'O mahallede genelde Kürtler oturuyor. Ben de o nedenle o bölgeye Kürdistan diyorum\" dedi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK ve örgütün şehir yapılanması KCK\'ya yönelik çalışma başlattı. Gizli bir tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçen yıl 13 Eylül günü, çok sayıda adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda HDP Konya eski İl Başkanı Erol Şan, Karatay İlçe Başkanı Musa Göz ile parti yöneticileri ve kadınların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8\'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANMALARINA BAŞLANDI

13 kişinin Konya 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve propagandasını yapmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Duruşmaya tutuklu 8 sanıktan 6\'sı bulundukları Kayseri 2 Nolu T Tipi Cezaevi\'nden, 2 kadın sanık da Sincan Kadın Kapalı Cezaevi\'nden \'SEGBİS\' yöntemiyle katıldı.

KONYA\'DAKİ BİR MAHALLEYİ \'KÜRDİSTAN BÖLGESİ\' DİYE NİTELENDİRMİŞ

Tutuklu sanıklardan Erol Acar, savunmasında HDP Konya eski il başkanı Erol Şan ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Şan\'ın, Konya\'daki bir mahalleye \'Kürdistan Bölgesi\' dediğini söyledi.

Mahkeme başkanı da sanık Erol Şan\'a, bahsi geçen mahalleye neden \'Kürdistan Bölgesi\' dediğini sordu.

Şan da \"Kürdistan ismini kullanmamdaki maksat, o bölgede yoğunlukta Kürtler oturur. Doğu kökenliler bulunur orada. Bu nedenle o bölge için Kürdistan tabirini kullandım\" dedi.

Tutuklu sanık Erman Akay da daha önce verdiği \'\'PKK\'ya girersen namusuna girerler. Onlar Müslüman bile değil. Abdullah Öcalan, Kürt değil, Ermeni\'dir\'\' ifadesini değiştirmek istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu kadın sanıklar Hülya E. ve Nazime B.\'yi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, diğer 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi, duruşmayı erteledi.



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