Tutuklu HDP'li Encü'den Roboski mesajı: Katliamı yapanlar hâlâ iktidarda

Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, 34 kişinin yaşamını yitirdiği Roboski katliamının 5’inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Roboski'de TSK'ya ait uçakların bombardımanı yüzünde 11 akrabasını ve kardeşi Serhat Encü'yü kaybettikten sonra HDP milletvekili olarak Meclis'e giren Encü, "Ne yazık ki bu katliamı gerçekleştirenler hâlâ bu ülkeyi yönettikleri için cezalandırılanlar sizler ve sizlerle dayanışma içerisinde olan insanlar oldu" ifadesini kullandı.

Encü’nün mesajının tamamı şöyle:

"Sevgili halkımız, değerli Roboski halkı ve yüreği acılarla dolu Roboski annelerim,

"Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.

"28 Aralık 2011 tarihinden bu yana, 34 canımızın, kardeşimizin katledilmesi üzerinden tam 5 yıl geçmiştir. Bu bilinçli ve planlı katliamın failleri korunup kollanmıştır. Tek bir kişi hakkında soruşturma açılmış değil maalesef. 5 yıldır ortaya koyduğunuz onurlu mücadele ile bu katliamın faillerinin cezalandırılması için büyük fedakarlıklar yaptınız. Ne yazık ki bu katliamı gerçekleştirenler hâlâ bu ülkeyi yönettikleri için cezalandırılanlar sizler ve sizlerle dayanışma içerisinde olan insanlar oldu.

"Değerli acılı annelerim, kardeşlerim, abilerim, amcalarım ve cefakar halkımız;

"5 yıldır ortaya koyduğumuz mücadelede sadece iki şey talep ettik; yeni bir Roboski olmaması için faillerin cezalandırılması ve birçok Roboski’nin yaşandığı bu topraklarda sorunun demokratik yollarla çözülerek onurlu bir barışın tesis edilmesi. Fakat ne yazık ki geldiğimiz nokta ölüm, kan, gözyaşı, talan; Kürt halkına, ezilenlere topyekun savaş politikası uygulanması oldu.

"Bizler bu topyekun imha ve inkar politikasına karşı demokrasiyi, adaleti, birlikte ve eşit bir şekilde yaşamayı ve barışı savunmaya devam edeceğiz. Bizleri cezaevlerine koyabilirler, bu halkın seçilmişlerini rehin tutabilirler. Halkımızın iradesini yok sayabilirler. Fakat bizler umudumuzu kaybetmeyeceğiz, direneceğiz ve kazanan bu halkın onurlu mücadelesi olacak.

"Bu duygularla başta 34 kardeşimin şahsında bu topraklarda hayatını kaybeden tüm insanlarımızı anıyor ve hepinizi en içten kalbi duygularımla kucaklıyorum.

“Katır sırtında taşınan ölüleri Unutursak Kalbimiz Kurusun."