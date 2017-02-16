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Tutuklu HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen hakkında 25 yıla kadar hapis istemi

Ayhan Bilgen, 31 Ocak'ta tutuklanmıştı

16 Şubat 2017 16:48

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 6- 8 Ekim 2014'te 50 kişinin yaşamını yitirdiği Kobani olayları ile ilgili soruşturması kapsamında 31 Ocak’ta tutuklanan HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında, 11-25 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Silivri Cezaevi'ndeki Bilgen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bilgen hakkında hazırlanan ve Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği 64 sayfalık iddianamede, Bilgen'in 'terör örgütü üyesi olmak', 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı sırada, PKK yöneticilerin yaptığı çağrılar sonrası HDP’nin kurumsal Twitter hesabı üzerinden halkın sokağa dökülmesi yönünde paylaşımlarda bulunulduğu ifade edildi. Sokağa çıkma çağrısı sonrası ülke genelinde çıkan olaylarda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden savcı, aralarında kamu kurumlarının da bulunduğu çok sayıda yerin de zarar gördüğünü belirtti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakılan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz üzerine tutuklanmıştı.

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