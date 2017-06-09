Tutuklu HDP milletvekili Ferhat Encü'ye 4 yıl 7 ay hapis cezası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Ferhat Encü hakkında iki ayrı suçlamadan toplamda 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Encü, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Encü savunmasında, üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında Encü'nün cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Kararını açıklayan Mahkeme, Encü'nün "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 9 ay, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla da 10 ay hapis ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Bir suçlamadan beraat

Mahkeme, Encü'nün "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, yönetme ve bunların hareketine katılma" suçundan ise beraatine karar verdi.