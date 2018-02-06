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Yaşam

Tutuklu gazeteci ve ressam Zehra Doğan'dan Uluslararası Yazarlar Derneği'ne mektup

"Her şeyin yasaklı olduğu bu ve benzeri yerlerde karşı gelemedikleri yalnızca bir tek kalemin kuvveti oluyor ve pes ediyorlar"

06 Şubat 2018 21:49

Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci, ressam ve şair Zehra Doğan, Uluslararası Yazarlar Derneği’ne bir mektup gönderdi.

PEN International, Doğan’ın mektubunu  “Tutsak Yazarlar Günü’nde Zehra’nın davasına dikkat çekmiştik ve yakın zamanda kendisinden bir mektup aldık” sözleriyle duyurdu. Doğan mektubunda “Her şeyin yasaklı olduğu bu ve benzeri yerlerde karşı gelemedikleri yalnızca bir tek kalemin kuvveti oluyor ve pes ediyorlar. Fakat aynı zamanda bunun büyük bir güç olduğunun farkındalar” ifadelerini kullandı.

Zehra Doğan’ın mektubu şöyle:

"Sevgili Carles Torner ve PEN üyeleri,

Bir süredir mektuplarınızı alıyorum. Her mektup gününde PEN üyelerinden birçok mektup alıyorum ve çok güzel hislerle dolup taşıyorum. Her şeyin yasaklı olduğu bu ve benzeri yerlerde karşı gelemedikleri yalnızca bir tek kalemin kuvveti oluyor ve pes ediyorlar. Fakat aynı zamanda bunun büyük bir güç olduğunun farkındalar. Zira biliyorlar ki yazmak karşısında çaresiz kaldıkları sihirli bir güç. Ve ben, sizin yerinize, beni hapse atanların gösterdikleri yenilginin zevkini alıyorum. Kendimi sizlerle beraber hissedebiliyorum ve belki de bu yüzden asla kendimi çaresiz hissetmiyorum. Bu sizin sayenizde.

Bana üyelik sunduğunuz için çok teşekkür ederim. En iyi dileklerimle ve çok kısa bir sürede görüşmek ümidiyle.

Samimi saygılarımla,

Zehra

Diyarbakır, E Tipi."

 

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