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Yaşam

Tutuklu gazeteci ve ressam Zehra Doğan, Fransa'da sergi açtı

Fransa Angers'teki resim sergisine yoğun katılım oldu0

12 Ocak 2018 22:21

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci ve ressam Zehra Doğan'ın Fransa Angers'teki resim sergisine yoğun ilgi gösterildi. 

2016 yılında Nusaybin'deki çatışmaları haberleştiren Doğan, kentten ayrıldıktan sonra Temmuz ayında tutuklanmış ve 5 ay hapiste kalmıştı.

Zehra Doğan serbest bırakıldıktan sonra Haziran 2017'de 33 ay hapis cezasına çarptırılarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Yazdığı bir haber ve yaptığı bir resimden ötürü yargılanan Zehra Doğan'ın davasında hakim, Doğan'ın çizdiği resmin "eleştiri sınırının ötesinde" olduğuna hükmederek "terör örgütü propagandası" suçu işlediğini belirtmişti.

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