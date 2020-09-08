Gazeteci Murat Ağırel: Olmayan delilleri nasıl karartabilirim; yolsuzlukları yazdığım için 183 gündür tutukluyum

Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubuyla ilgili haber yaptıkları gerekçesiyle 8 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, yarın görülecek ikinci duruşma öncesi hapishaneden mektup gönderdi.

Avukatları aracılığı ile gönderdiği mektupta gazeteci Ağırel şöyle yazdı:

"183 gündür tutukluyum…

“Neden?” diye soruyorum.

Delilleri karartabilirmişim, tanık beyanları varmış, kaçma şüphem varmış! Böyle cevap veriyorlar.

Delilleri geçtim tek delil yok, olmayan şeyi nasıl karartabilirim?

Tanık beyanlarını geçtim, hakkımda tek tanık yok beyan yok. Olmayan tanığın beyanı nasıl olur?

Bir defa değil iki defa kendi ayaklarım ile mahkemeye bile isteye gelen kişi neden kaçmak ister?

İşte, “neden?” sorusunun cevapları ve gerçek olanlar.

Onlar söyleyemiyor ama ben biliyorum…

Yazdığım yolsuzluk yazıları ve son kitabım “SARMAL”…

Gazetecilik vesselam…

Oysa gazeteci onun bunun istediğini yazan, güce dalkavukluk eden, korkan, kalemini satan kişi değildir. Gazeteci, halkın yanında duran, tek gücü halk olan, onun derdiyle dertlenen, vatanını, bayrağını yüce bilen, demokrasiyi, insan haklarını içselleştirmiş, korkmayan, kalemini satmayan, güce dalkavukluk etmeyen kişidir.

Ben bir kez daha gazeteciliği, kalemin namusunu, üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunmak için, adalet için, vicdan için 9 Eylül günü Çağlayan Adliyesinde olacağım…

Ve bağıracağım Gazetecilik Suç Değildir!"