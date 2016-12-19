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Medya

Tutuklu Gazeteci Hüsnü Mahalli hastaneye kaldırıldı

Mahalli’nin MS hastası olduğu belirtilmişti

19 Aralık 2016 21:11

Tutuklu Gazeteci Hüsnü Mahalli hastaneye kaldırıldı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Mahalli’nin tedavisinin cezaevi koşullarında yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Tutuklama tutanağının tam metni: Deliller tam olarak toplanmadı, ama kuvvetli şüphe var!

Evrensel gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz cuma günü tutuklanan gazeteci ve yazar Hüsnü Mahalli, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Mahalli’yi tedavi eden doktorlar, sağlık durumuna ilişkin rapor hazırladı. Doktorların düzenlediği rapora göre, Mahalli’nin tedavisinin nerede yapılacağı belli olacak.

Doktorlar, Mahalli’nin tam teşekküllü bir hastanede yatması gerektiğine ilişkin bir rapor verirse, tutuklu gazeteci hastaneye sevk edilecek.

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