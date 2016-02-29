Tutuklu gazeteci Hayri Tunç'un tahliye başvurusu reddedildi!

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Demir, gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül'ün tahliyesine neden olan Anayasa Mahkemesi'nin kararına istinaden Silivri Cezaevi'nde bulunan tutuklu gazeteci Hayri Tunç'un tahliyesi için 13. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Ancak başvuru talebi “tutukluluk yerindedir” denilerek reddedildi.

bianet’e konuşan Demir, Dündar ve Gül’ün yaptıkları haberler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun en ağır suçlarından yargılandığını hatırlatarak “Ancak AYM, bu kişilerin gazetecilik faaliyetlerinden ötürü tutuklanmaları basın ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna karar verdi, yani kimse gazetecilik faaliyetlerinden ötürü tutuklanamaz dedi” diye konuştu. Demir şöyle devam etti:

“Hayri Tunç da yaptığı haberlerle tanınan, sosyal medya da bu haberleri paylaşan bir gazeteci. Tunç ve Kürt gazetecilerse çoğunlukla en üst sınırı beş yıl hapis olan propaganda suçundan tutuklular. Bu durumda, Dündar ve Gül tahliye edilirken bu gazetecilerin tutuklu yargılanmasında büyük bir orantısızlık var. AYM kararı çok net. Gerekçeli karar açıklanmasa da AYM’nin gazetecilik faaliyeti üzerinden yaptığı tespit, ve bu kararla oluşturulan AYM içtihatı gereği tutuklu tüm gazetecilerin serbest bırakılması gerekir.”

“İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi önemli bir sınav verecek” diyen Demir, kararın yarın açıklanmasını beklediklerini söyledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı zamanda Gül ve Dündar’ı da tahliye eden mahkeme.

Ne olmuştu?

Tunç, 2 Şubat günü evinin önünde sivil polislerce gözaltına alınıp Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülmüştü. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilere "örgüt propagandası" gerekçesiyle tutuklanan Tunç, 3 Şubat'tan beri hapishanede.