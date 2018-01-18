Tutuklu gazeteci Deniz Yücel: Kirli anlaşma varsa ben yokum

Türkiye’de 11 aydır tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in hakkındaki iddianame hâlâ hazırlanmadı. Alman haber ajansı DPA’nın sorularını avukatları aracılığıyla yanıtlayan Yücel, serbest kalması için Ankara ile Berlin arasında “kirli bir anlaşma” yapılmasına karşı olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, geçen günlerde verdiği bir mülakatta Almanya ile Türkiye arasındaki silah ticaretine değinerek “Alman hükümetinin çok sayıda silah ihracatına onay vermediğini” belirtmiş ve “Yücel vakası çözüme ulaşmadığı sürece de bu durumun böyle kalacağını” söylemişti.

Cezaevi koşullarına ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Yücel, bir “işkence metodu” olarak betimlediği tecritin sona ermediğini ancak hafifletildiğini kaydetti. Yücel, “Ancak diğer taraftan bir kötüleşme var. Eşim Dilek ile en iyi ihtimalle ayda bir kez aramızda cam olmadan konuşabiliyoruz. Önceden yalnızca dışarıdan gözlemleniyorduk. Artık görüşme esnasında ayrıca bir infaz korumu memuru da bulunuyor” dedi. Yücel, hakkındaki iddianamenin hâlâ hazırlanmamış olmasıyla ilgili soruya da “Ya başsavcılık beni unuttu ya da buna dair bir talimat almadılar. Türk hükümetinin benim vakamda ve diğer birçok Türk meslektaşımın vakasında yalnızca ilgili bir gözlemci olduğu, yalan. Hükümet izleyici değil, gayet resmi bir biçimde bir taraf” yanıtını verdi. Yücel, yayımlanan KHK’lerle ilgili olarak “Bunlarla amaçlanan şey gayet açık: Kamusal aşağılama ve peşin hüküm” ifadelerini kullandı