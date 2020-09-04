Tutuklu gazeteci Barış Pehlivan'dan duruşmasına çağrı: Hem onurlu bir özgürlük, hem de kalemin namusuna sahip olmak için orada olacağım olacağım, ya siz?

Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenazesinin haberleştirilmesi gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e mektup yolladı. Pehlivan, "Hem onurlu bir özgürlük, hem de kalemin namusuna sahip olmak için orada olacağım. Ya siz?" sözleriyle 9 Eylül'deki duruşmasına çağrıda bulundu.

Pehlivan, "Biliyorsunuz değil mi, neden tutukluyum?Sırtımda cezaevi çantamla ve kendi ayağımla ifade vermeye giden ben, ‘kaçma şüphesi'yle tutukluyum. Dava dosyasına giren tek bir haberden dolayı yargılanırken, ‘delilleri karartacağım' şüphesiyle tutukluyum. Son infaz düzenlemesiyle altı yıl hapis cezasının daha hiç yatarının kalmamasına rağmen, tutukluyum." düşüncesini dile getirdi.

Pehlivan mektubunda, "Evet, tüm bunlar gösteriyor ki, aslında bir haberden dolayı değil, tüm habercilik hayatımdan dolayı tutukluyum. Yani fiil değil, fail hedef alındığı için tutukluyum. Ve şimdi, 9 Eylül'de Çağlayan Adliyesi'nde duruşmam var. O gün tam 187 gün olacak, tecritte geçen. Hem onurlu bir özgürlük, hem de kalemin namusuna sahip olmak için orada olacağım. Ya siz?" ifadesini kullandı.

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