Tutuklu DİHA muhabiri Meltem Oktay'a tahliye çıkmadı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde haber takibi yaptıkları sırada gözaltına alınarak tutuklanan DİHA Muhabiri Meltem Oktay ve tutuksuz yargılanan Uğur Akgül'ün ilk duruşması görüldü. Mahkeme Oktay’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Nusaybin’de Çatalözü Mahallesi'nde kaldıkları eve 12 Nisan günü düzenlenen polis baskınında gözaltına alınan ve 14 Nisan'da tutuklanan Meltem Oktay yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Oktay ve Akgül'ün yanı sıra çalışma arkadaşları katıldı. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, Oktay'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.