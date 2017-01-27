Tutuklu Cumhuriyetçi Turhan Günay anjiyo oldu

Yaklaşık üç aydır tutuklu olan Cumhuriyet gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay anjiyo oldu.

Turhan Günay, önceki gün sabah saatlerinde, Silivri 9 No’lu Cezaevi’nden, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tutuklu koğuşuna alınan Günay’a, anjiyo yapıldı. Günay’ın kalp damarlarının tıkalı olduğu belirlendi. Günay’ın kızı Elif Günay, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Çok uğraşmalarına rağmen refakatçi olarak kimseyi almadıklarını dile getiren Günay, "Tedavisi hastanede sürüyor. Kurul toplanıp stent takılıp takılmayacağı konusunda karar verecek. Kurulun raporunu da tabi biz alamayacağız, babam alacak. Ameliyat iyi geçmiş. Jandarmalardan aldığım haberlere göre morali iyiymiş” dedi.