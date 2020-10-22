Tutuklu bulunan eski Kars Belediye Başkanı Bilgen'den Ümit Özdağ'a: İyi Parti, MHP'ye destek verdi

Tutuklu bulunan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın “Genel Başkan Akşener'i 3 defa aradım ve Kars'ta seçimlerden çekilmemizi söyledim ama sonuç alınmadı" sözlerine yanıt verdi. "Ümit Özdağ’ın Kars seçimleriyle ilgili bilgisi yanlış" diyen Bilgen, Kars'ta HDP'nin kazanmaması için İyi Parti'nin MHP'ye destek verdiğini ifade etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, önceki gün katıldığı bir TV programında 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Özdağ, Kars'ta HDP'nin kazanmaması için MHP'ye destek verilmesi için çabaladığını belirterek, “Kars'ta HDP 1.200 farkla kazandı, biz de 900 oy aldık. HDP'nin kazanacağı belliydi, Genel Başkan Akşener'i 3 defa aradım ve Kars'ta seçimlerden çekilmemizi söyledim ama sonuç alınmadı” ifadelerini kullandı.

Özdağ’ın açıklamalarına tutuklu eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’den yanıt geldi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Özdağ’a yanıt veren Bilgen şunları kaydetti:

“Herkese selamlar. Sağlık durumum ve moralim yerinde, sizin de iyi olmanızı ümit ediyorum. İyi Parti’nin iç tartışmalarına taraf olmam ama Ümit Özdağ’ın Kars seçimleriyle ilgili bilgisi yanlış.

Sadece partisinin 2018 Mv. seçiminde aldığı oy ile 2019 Belediye seçimindeki farka bakarsa İyi Parti’nin MHP’ye destek verdiğini görecektir. Kars’ta bize seçimi kazandıran Ankara’daki siyasetçilerin masa başı hesaplarının Anadolu insanının ferasetiyle bozulmuş olmasıdır.”

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