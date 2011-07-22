-TUTUKLU BEŞİKTAŞLILARA TİŞÖRTLÜ DESTEK İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Özel bir turnuvaya katılmak üzere İspanya'ya giden Beşiktaşlı futbolcular, futbolda şike soruşturması nedniyle tutuklu bulunan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı, Teknik Direktör Tayfur Havutçu, Protokol Müdürü Ahmet Ateş'e destek vermek için ''Sizinleyiz'' yazılı tişörtler giydi. Beşiktaş'ın internet sitesinde ''Takımımıza büyük destek'' başlığıyla yapılan açıklamaya göre, Granada'daki siyah-beyazlılar, konakladıkları otelden karşılaşmanın yapılacağı Nuevo Los Carmes Stadı'na kadar ''Sizinleyiz'' yazılı tişörtler giydi. Oyuncular sahaya da ısınmak için aynı tişörtlerle çıktı.