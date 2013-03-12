Tutuklu BDP milletvekili Kemal Aktaş adli tıpa sevk edildi

KCK davasından tutuklu bulunan BDP Van Milletvekili Kemal Aktaş 12 Eylül darbesinin mağduru olarak suç duyurusunda bulunduğu için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kemal Aktaş, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında gördüğü işkenceler nedeniyle suç duyurusunda bulunduktan sonra, fiziki ve ruhsal işkence izlerinin tespiti için tutuklu bulunduğu Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Aktaş'a burada yapılacak tıbbi testler sonucunda tekrar Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirileceği bildirildi.