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Tutuklu babaya sürpriz

Filiz Yıldız, 7 aylık oğlu ve 13 yaşındaki kızıyla Ergenekon duruşmasını izleyerek, tutuklu olan sanıklardan eşi İsmail Yıldız'a sürpriz yaptı

28 Ekim 2008 02:00

Ergenekon davasının bugün yapılan 4. duruşmasında, tutuklu yargılanan sanıklardan İsmail Yıldız'ın eşi Filiz Yıldız, 7 aylık oğlu Belya Arda Yıldız ve 13 yaşındaki kızı Ayşe Yıldız'ı da yanına alarak duruşma salonuna geldi.
Duruşmayı annesi ve kardeşi ile izleyicilerin bulunduğu bölümden izleyen küçük Belya Arda, salonda oldukça sakin durdu.

Bir süre sonra acıkan Belya Arda, annesi Filiz Yıldız tarafından salondan çıkartılarak basın mensuplarına ayrılan basın odasında emzirildi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, eşi tutuklandığında 20 günlük hamile olduğunu ve eşinin bebek beklediklerini cezaevinde öğrendiğini söyleyerek, her ay çocuklarıyla kendisini ziyaret ettiklerini söyledi.
Bugün öğleden sonra yapılacak olan açık görüş nedeniyle eşini görmek için Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ne geldiğini ve aynı zamanda duruşma salonuna katıldığı söyleyen Yıldız, duruşma salonunun bulunduğu yerleşkeye girerken Arda Belya'yı gören görevlilerin ilk önce ne yapacaklarını şaşırdıklarını, ancak daha sonra içeri girmesine izin verdiklerini anlattı.

Filiz Yıldız, duruşmayı izleyeceklerinden eşinin haberi olmadığını, ancak küçük Belya Arda'yı duruşma salonunda yer alan ve görüntü aktarılan LCD ekrandan gördüğünü söyledi.

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