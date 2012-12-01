Tutuklu avukata Almanya'dan ödül

Fulya Canşen / Almanya

Almanya Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Almanya’nın önemli ödüllerinden birine üç yıldır tutuklu bulunan avukat Muharrem Erbey’i layık gördü. Bakan Ankara’ya Erbey’in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Almanya’da insan hakları alanında verdiği hizmetten dolayı avukatlara dağıtılan Ludovic-Trarieux ödülü bu yıl tutuklu bulunan Muharrem Erbey’e verilecek. Liberal Federal Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “insan hakları kendi kendine savunulamaz, her zaman iyi bir avukata ihtiyaç vardır. Güçlünün haklı olması ancak hukuk devletiyle önlenir. Muharrem Erbey’in üç yıldır göz altında tutulması pek çok ülkede insan haklarının ne denli tehlike altında olduğunu gösteriyor” diyerek dolaylı yoldan Türk adaletini eleştirdi. Erbey’e ödülünü eliyle verebilmek istediğini söyleyen Leutheusser-Schnarrenberger, Türkiye’deki yetkililere, Erbey’in serbest bırakılmasının mümkün olup olmadığını araştırmaları çağrısında bulundu. Leutheusser-Schnarrenberger, iddianame hazırlanana kadar üç yıl tutuklu kalmanın bir hukuk devletinde kabul edilebilir bir durum olmadığını vurguladı. Alman adalet bakanı kısa bir süre önce Ankara’yı ziyaret etmiş ve Türkiye’de uzun süren tutukluluk süreleri ile yargılanma sürecinde yaşanan hukuk ihlalleri hakkında bilgi almıştı.

Avukat Muharrem Erbey, 24 Aralık 2009 yılında gözaltına alınmış, hakkındaki ancak bu yılın Eylül ayında dava açılmış ve bu süre zarfında tutuklu kalmıştır. Erbey, Türkiye’ye karşı olumsuz propaganda yapmak, mesleğini kötüye kullanmak ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten yargılanıyor. Bir dönem İnsan Hakları Derneği başkan yardımcılığı da yapan avukat Erbey, Türkiye’deki insan hakları ile demokrasi ve hukuk devleti ihlalleri hakkında yazdığı çok sayıda makale ile de tanınıyor.

Uluslar arası Ludovic-Trarieux-İnsan Hakları Ödülü, her yıl bir avukata, insan haklarını ve hukuk devletini savunduğu, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele ettiği için veriliyor. 1985 yılında ilk kez ödüle layık görülen Nelson Mandela olmuştu. Ödül adını, 1898 yılında Fransa’daki Dreyfus skandalının patladığı dönemde “İnsan ve Vatandaş Hakları Ligi”ni kuran Ludovic Trarieux’dan alıyor ve ödül töreni dönüşümlü olarak, Berlin Paris ve Brüksel’de düzenleniyor. Bu yıl tören, Erbey davasını yakından takip eden Berlin Barosu’nda yapılacak.