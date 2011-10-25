-Tutuklu Albay Gülbahar: ''Evrak kırpma yaptım'' İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilen ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davasının tutuklu sanığı emekli Albay Hulusi Gülbahar, denetleme yapılacağının söylenmesinin ardından, çalıştığı 4. Bilgi Destek Şube Müdürlüğünde evrak kırpma işlemi yaptığını belirtti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan Gülbahar, Ağustos 2008 ve Eylül 2009 tarihleri arasında Bilgi Destek Dairesinde 4. Bilgi Destek Şube Müdürü olarak görev yaptığını söyledi. Görev yaptığı 30 yıl boyunca yasa dışı hiçbir faaliyet içinde olmadığını ifade eden Gülbahar, ''Konusu suç olan hiçbir emir almadım. Adımı kanunsuz işlere karıştıranlardan şikayetçiyim'' dedi. Kendi isteği dışında atandığı 4. Bilgi Destek Şube Müdürlüğünde ''turkatak.com'' sitesini yönettiğini belirten Gülbahar, sitede ''İnsanlar nasıl yaşar?'', ''Milletler nasıl ölür?'' ve ''Makedonya elçisi Mustafa Kemal ile gurur duyuyoruz'' şeklinde açık kaynaklardan alınan haberlerin yer aldığını söyledi. Dava konusu andıca sadece paraf attığını dile getiren Gülbahar, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra mahkemeye teslim olduğunu sözlerine ekledi. Gülbahar'a, çapraz sorgusunda savcı Mehmet Ali Pekgüzel, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı''nın Taraf gazetesinde yayımlanmasının ardından yapılan evrak kırpma işlemine ilişkin sorular yöneltti. Pekgüzel, ''Arşiv yönergesine göre imha etme zamanı var mı? Kırpma emrini ne zaman aldınız? Niçin evrakları imha gereksinimi duydunuz? İrtica ile Mücadele Eylem Planı ortaya çıktı. Siz böyle bir kırpma işleminin yanlış anlaşılacağını düşünmediniz mi?'' diye sordu. Gülbahar da hakkında yakalama kararı bulunan sanıklardan dönemin Bilgi Destek Daire Başkanı Tümgeneral Mustafa Bakıcı'nın denetlemeye geleceğini öğrenmesinin ardından, kendisinin kırpma işlemi yaptığını, kırpma konusunda bir emir verilmediğini söyledi. Denetleme yapılacağı emrini Mustafa Bakıcı'dan kendisinin almadığını, denetleme yapılacağının söylendiğini ifade eden Gülbahar, imha edilen evrakların arşivlenecek nitelik taşımadığını, Silahlı Kuvvetlere ait dergi, çeşitli tabur resimlerine ilişkin dokümanların kırpıldığını belirtti. Gülbahar'ın çapraz sorgusuna ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Ekim Perşembe gününe erteledi.