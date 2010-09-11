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Dünya

TUTUKLU ABD'LİLERDEN BİRİNİ BIRAKMAYI ERTELEDİ TAHRAN (A.A)

11 Eylül 2010 10:06

-TUTUKLU ABD'LİLERDEN BİRİNİ BIRAKMAYI ERTELEDİ TAHRAN (A.A) - 11.09.2010 - İran, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri gerekçesiyle tutuklanan ve casus olmakla suçlanan 3 Amerikalıdan birinin serbest bırakılması planını erteledi.  İRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Muhammed Hasan Salilhimaram, tutuklu Amerikalılardan Sarah Shourd'un Cumartesi günü serbest bırakılması planının ertelendiğini bildirdi.   Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılmadı.  İran Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir yıldan fazla süredir tutuklu olan Amerikalılardan birinin Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumartesi günü serbest bırakılacağı belirtilmişti.   Amerikan yönetimi, İran'ın bu açıklamasının ardından, tutuklu Amerikalıların üçünün de derhal salıverilmesini istemişti. Shourd ve iki arkadaşı, Irak sınırından yasa dışı yollarla İran'a geçtikleri gerekçesiyle 2009 yılının Temmuz ayında tutuklanmıştı.  Tahran yönetimi, ABD vatandaşlarının sınırı yasa dışı olarak geçtiğini savunurken, tutuklu yakınları, sınırın yanlışlıkla geçildiğini bildirmişti.  

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