Tutuklu 17 generale 'emeklilik' zirvesi sona erdi

T24

43 general ve amiral tutuklu



Genelkurmay Başkanlığı: Koşaner'le devam

Kara Kuvvetleri: Berk ve Ceylanoğlu emekliye

Harp Akademileri: Atama yok

Üçlü görüşme için, Orgeneral Koşaner saat 10.25'de, Başbakan Erdoğan 10.33'de Çankaya Köşkü'ne giriş yaptı. Saat 10.35'de başlayan görüşmeden bir saat sonra Orgeneral Koşaner, Çankaya Köşkü'nden ayrıldı.Daha sonra Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmeye devam eden Başbakan Erdoğan da saat 11.55'de Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dünkü haftalık olağan görüşmede ilk olarak Başbakan Erdoğan'ı kabul ederek görüşmüştü. Çankaya Köşkü'ndeki görüşme 3 saat sürmüşü. Gül daha sonra Generkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'i kabul etmişti. Koşaner, daha sonra Başbakanlık Resmi Konutu'na giderek, Başbakan Erdoğan'la görüşmüştü.14 orgeneralin olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, aralarında YAŞ’ın doğal üyesi Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı’nın da bulunduğu 43 general ve amiral tutuklu. Bu durum 1 Ağustos’ta toplanacak YAŞ’taki hesapları karıştırıyor.Radikal gazetesinin haberine göre, bir hükümet yetkilisi, tutuklu generallerin terfi edilmeyeceği gibi emekli de edilmeyeceğinin altını çizerken “Dosyaları YAŞ’a bile gelmez” dedi. YAŞ öncesinde hükümetin Kanun Hükmünde Kararname gibi yollara başvurarak tutuklu komutanları ‘res’en emekli etme’ arayışına girmesi ise, 2010 yılındaki YAŞ toplantısında olduğu gibi 2011’de de kriz yaşanmasına neden olabilir.Hükümetin böyle bir arayışa girilmeyeceği yönündeki tavrı tutuklu komutanların ‘res’en emekli edilmesine’ sıcak bakmayan Genelkurmay’ı rahatlatıyor. Bu durumda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapılanmasında şu tablo ortaya çıkıyor:2010 yılında Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Işık Koşaner üç yıllığına bu görevi yürütecek. Bu yüzden istifa etme ihtimali dışında bu görevde bir değişiklik beklenmiyor. Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Arslan Güner’in bir yıl daha süresi var. Güner, yerinde de kalabilir, Eğitim Doktrin Komutanlığı’na (EDOK) da kaydırılabilir.Kuvvet Komutanı Eşref Uğur Yiğit emekli oluyor. Yerine Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel’in gelmesi bekleniyor. İki koramiral tutuklu olduğu için oramiralliğe terfi ederek donanma komutanlığına getirilecek tek isim Koramiral Nusret Güner. Terfi sırasında 5 tümamiral var, 1’i tutuklu. 13 tümamiral adayından ikisi tutuklu.Kuvvet Komutanı Erdal Ceylanoğlu ile EDOK Komutanı Saldıray Berk, yani iki orgeneral bu yıl emekli olacak. Terfi sırasında 9 korgeneral var, bunlardan Nejat Bek ile Mustafa Korkut Özarslan tutuklu. Boşalacak korgenerallik kadroları için 22 tümgeneral aday, ancak 5’i tutuklu. Tümgenerallikler için yarışacak 38 tuğgeneralden ise 1’i tutuklu.Kuvvet Komutanı Hasan Aksay’ın süresi doldu. Korgeneraller Korcan Pulatsü ve Ziya Güler tutuklu olduğundan terfi etme şansı olan tek isim Mehmet Erten. Aksay’ın süresi uzarsa Korgeneral Erten de uzatma alacak ve iki tutuklu korgeneral emekliye sevk edilemeyeceğinden, or ve kor seviyesinde bir değişiklik olmayacak.Komutan Orgeneral Bilgin Balanlı tutuklandığı için Hava Kuvvetleri Komutanı olamayacak. Balanlı emekliye de sevk edilemeyecek. Bu yüzden bu kadroya yeni bir atama mümkün görünmüyor.Komutan Orgeneral Necdet Özel bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanı olacak. Yerine Kara Kuvvetleri’ndeki orgenerallerden biri (Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu) ya da bu yıl terfi edecek korgenerallerden biri gelebilir.

'Görüşmeler normal, gözü kapalı imza atılmaz'



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Askeri Şura öncesi gerçekleştirilen görüşmelerin pürüz olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, ''Normal olan şeyler bunlardır. Gözü kapalı kimse bir şeye imza atmaz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hasan Tanık Camisi'nde kıldığı Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in katılımıyla yapılan toplantıları hatırlatarak, ''Üst üste toplantıların yapılması 'acaba pürüz mü var' sorularına neden oluyor'' ifadesi üzerine Gül şunları kaydetti:

''O şekilde görmemeniz lazım. Normal olan şeyler bunlardır. En üst kararlar verilirken, nihayetinde ben Cumhurbaşkanı olarak bazı şeylere imza atıyorum. İmza attığım şeylere, neye imza attığımı tabii ki bilirim. Gözü kapalı hiçkimse hiçbir şeye imza atmaz. Sayın Hükümet aynı şekilde. Tabii ki Genelkurmay Başkanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları aynı titizlikle hazırlıkları aynı şekilde yapıyorlar. Onlar da yaptıkları hazırlıklarla ilgili bilgilendiriyorlar. Dolayısıyla bunları normal görmeniz gerekir.''