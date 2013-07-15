Tutuklanan bayrakçının eşi: Ne yani, sokakta pala mı satsaydık?

Taksim Gezi Parkı eylemleri sırasında bayrak satarken gözaltına alınan Ali Sarıçiçek'in eşi Merhamet Sarıçiçek, “Ne yani, sokakta pala mı satsaydık?” dedi. Ali Sarıçiçek, gözaltına alındıktan sonra 'isyana teşvik' suçlaması ile tutuklandı.

Vatan gazetesinden Şeyma Ulusoy'un haberine göre, Ali Sarıçiçek, 6 Temmuz’da Taksim’de düzenlenen eylem sırasında bayrak satıyordu. Sarıçiçek, bayraklarına el koymaya çalışan polislere direnince gözaltına alındı ve 8 Temmuz’da tutuklandı. Sarıçiçek’e ‘halkı isyana teşvik etmek’, ‘polise mukavemet’ ve ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet’ suçlamaları yöneltildi. El konulan bayraklar ve Sarıçiçek’in Toma’nın önünde çekilen fotoğrafları suç delili olarak gösterildi.

‘Beş çocuğumla perişanız’

Sarıçiçek’in tutuklanmasının ardından büyük bir dram ortaya çıktı. Eşinin tutuklanmasıyla birlikte, Ali Sarıçiçek’in eşi Merhamet Sarıçiçek beş çocuğuyla başbaşa kaldı. Çocuklarının en büyüğü 17 yaşındaki Selami. İnanç 13, Merdan 6 yaşında. Hasan ve Hüseyin isimli ikizler ise henüz 6 aylık. İstanbul Kuştepe’deki evlerinde konuşan Ali Sarıçiçek’in eşi Merhamet Sarıçiçek, şunları söyledi: “Beş çocuğumla birlikte perişanız. Komşularımın yardımıyla geçiniyoruz. Eşimi bırakmıyorlar, bari bayrakları versinler. Bayrakları aldığımız toptancı parasını istiyor ve veremiyoruz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bayrak suç aleti olarak gösterildiğinden verilmedi. Madem bayrak suç, o zaman kimse basmasın, askere giderken çocuklara verilmesin, hiçbir yerde kullanılmasın” dedi.

‘Kazlıçeşme’ye de gittik’

Sarıçiçek, sözlerine şöyle devam etti: “Benim eşimin işi ‘Bismillah’ diyerek evden çıkıp emeğini kazanmak. Biz günlükçü insanlarız. Emeğimizi bayrak satarak kazanıyoruz. Kazlıçeşme’ye de gittik, Fenerbahçe maçına da... Biz ne göstericiyiz ne de suçlu. Sadece evine ekmek getirmek için bayrak satan birini tutuklamak hiçbir adalete sığmaz. Bayrak satmak suç mu? Benim eşim neden içeride? Gösterici değil, olaylarla ilgisi yok. Sadece ekmek parasını kazanmaya çalışıyor ama o içerde suçlu olanlar dışarıda. Bu nasıl adalet?”

‘Piyango kocama vurdu’

O gün gözaltına alınan 59 kişiden 8’inin tutuklandığına dikkat çeken Merhamet Sarıçiçek, “Sekiz kişi içinde öğrenciler, göstericiler vardı. Bir tek benim kocam ekmek parası için oradaydı. Kimseye bir şey olmadı ama piyango benim kocama vurdu” dedi. Palalı saldırganın serbest kalmasını hatırlatan Sarıçiçek, “Millet palalılar için ‘terör mağduru oldu’ diyor. Biz de ‘polis mağduru’ olduk. Ne yani, sokakta pala mı satsaydık? Pala satsak kocam serbest mi kalacaktı? Suçsuz yere 5 çocuğun rızkını, eşimin özgürlüğünü aldılar. Bu dünya gücü yetene mi? İki taraflı adalet var, onlara böyle bize böyle...” diye konuştu.

20 yıla kadar hapis cezası istenebilir

Tutuklu bulunan Ali Sarıçiçek’e yöneltilen “Polise mukavemet “ suçlamasının cezası kanuna göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis öngörüyor. ‘Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri’ne katılma ile ilgili düzenlemenin cezasının üst sınırı da yine 3 yıla kadar hapis... Sarıçiçek’e yöneltilen suçlamalar arasında ‘isyana teşvik’ de bulunuyor. Bunun cezası da ortalama 15 yıl. Yani savcılğın, bayrakçı Ali Sarıçiçek’i tutuklamaya sevk ettiği maddelerden bir iddaname hazırlanırsa, Sarıçiçek’e 20 yılın üzerinde hapis cezçası talep edilebilir.