-Tutuklanan Albay Özüer'e yöneltilen suçlamalar İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında tutuklanan Albay Sedat Özüer'e, ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''silahlı terör örgütünü yönetmek'' suçlamaları yöneltildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama emrinin yüzüne okunması amacıyla açılan ara celsede kimlik tespiti yapılan Albay Sedat Özüer, aylık gelirinin 5 bin lira civarında olduğunu söyledi. Duruşmada yakalama emrini okuyan Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, Özüer'e yönelik, ''Var olduğu iddia edilen 'Ergenekon' silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda askeri müdahale ortamı oluşturmak amacıyla belirtilen internet siteleri vasıtasıyla kara propaganda ve dezenformasyon faaliyetlerini icra ve organize etmek, devlet yöneticilerini baskı altına almak, devlet otoritesini zaafa uğratmak, bu hususta gerektiğinde kamu düzenini bozup ülkede kaos ve düzensizlik ortamı oluşturmak, halkı devlet yöneticilerine karşı kışkırtmak ve anarşi ortamı oluşturmak, böylece cebir ve şiddet yöntemleriyle hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve ara yönetici sıfatıyla hareket faaliyetini yönetmekle suçlanıyorsunuz'' dedi. Sedat Özüer de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''Hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadım. 1. Bilgi Destek Şube Müdürü olarak görevliydim. Görev alanım PKK terör örgütü ile ilgili sitelerden sorumluydum'' diye konuştu. Özüer'in avukatı Ozan Açıkalın da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, ''PKK terör örgütü ile ilgili sitelerden sorumluydu. Tam böyle bir günde tutuklama kararı çıkması çok üzücü olacaktır. Ayrıca mahkemeniz yetkisizdir. Çünkü suç yeri Ankara'dır'' dedi. Yakalama emriyle ilgili görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel ise sanığın iddianamede yüklenen suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi doğuran somut olguların bulunduğunu ve atılı suçun CMK'nın 100. maddesinde sayılı tutuklama nedenleri arasında sayılmasının dikkate alınarak Özüer'in tutuklanmasına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, suçlamanın mahiyeti, dosya içeriği, sanığın isnat edilen suçları işlediğine dair kuvvetli şüphe sebeplerinin olması, delilleri gizleme veya değiştirme hususlarında da kuvvetli şüphenin bulunması, adli kontrolün yeterli olmaması ve suçun CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan tutuklamayı gerektirebilecek suçlardan olmasının dikkate alarak, Özüer'in ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''silahlı terör örgütünü yönetmek'' suçlarından tutuklanmasına hükmetti.