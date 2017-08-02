T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tutuklanan aktivistlerden ikisi, Silivri'ye nakledildi

Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi Silivri'ye nakledildi

02 Ağustos 2017 03:39

İstanbul Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan insan hakları savunucuları arasındaki Alman vatandaşı Peter Steudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi Silivri cezaevine nakledildi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan avukatı Murat Boduroğlu, Steudtner ve Gharavi'nin iki haftadır tutuldukları Maltepe Cezaevi'nden, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'na nakledildiklerini söyledi. "Boduroğlu, Steudtner ve Gharavi'yi temsil eden müdafi avukatları grubunda yer alıyor."​

Avukat Boduroğlu, Steudtner ve Gharavi'nin tutukluluğuna yönelik yaptıkları itiraza ise henüz bir yanıt almadıklarını ifade etti. Boduroğlu, iki hafta Maltepe Cezaevi'nde tutulan iki müvekkilinin durumunun iyi olduğunu belirterek, cezaevinde iyi muamele gördüklerini ve kendilerine Almanca kitaplar temin edildiğini söyledi.

 

Aktivistlerden 8'i tutuklu

 

Büyükada'da seminer için bir araya gelen ve gözaltına alınanan 10 insan hakları aktivistinin sekizi, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Alman aktvist ve eğitmen Steudtner'in Türkiye'de tutuklanması, Berlin ile Ankara arasında yeni bir krize yol açtı. Alman hükümeti 27 Şubat'tan bu yana Türkiye'de tutuklu olan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in ardından Steudtner'in de derhal serbest bırakılmasını istiyor. Alman hükümeti son gerilimin ardından Türkiye politikasında değişikliğe gidileceğini duyurmuştu. 

 

ETİKETLER

silivriaktivisttutuklamaalmanyaisrail

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24