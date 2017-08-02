Tutuklanan aktivistlerden ikisi, Silivri'ye nakledildi

İstanbul Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan insan hakları savunucuları arasındaki Alman vatandaşı Peter Steudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi Silivri cezaevine nakledildi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan avukatı Murat Boduroğlu, Steudtner ve Gharavi'nin iki haftadır tutuldukları Maltepe Cezaevi'nden, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'na nakledildiklerini söyledi. "Boduroğlu, Steudtner ve Gharavi'yi temsil eden müdafi avukatları grubunda yer alıyor."​

Avukat Boduroğlu, Steudtner ve Gharavi'nin tutukluluğuna yönelik yaptıkları itiraza ise henüz bir yanıt almadıklarını ifade etti. Boduroğlu, iki hafta Maltepe Cezaevi'nde tutulan iki müvekkilinin durumunun iyi olduğunu belirterek, cezaevinde iyi muamele gördüklerini ve kendilerine Almanca kitaplar temin edildiğini söyledi.

Aktivistlerden 8'i tutuklu

Büyükada'da seminer için bir araya gelen ve gözaltına alınanan 10 insan hakları aktivistinin sekizi, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Alman aktvist ve eğitmen Steudtner'in Türkiye'de tutuklanması, Berlin ile Ankara arasında yeni bir krize yol açtı. Alman hükümeti 27 Şubat'tan bu yana Türkiye'de tutuklu olan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in ardından Steudtner'in de derhal serbest bırakılmasını istiyor. Alman hükümeti son gerilimin ardından Türkiye politikasında değişikliğe gidileceğini duyurmuştu.