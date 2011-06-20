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TUTUKLAMALARA İTİRAZ REDDEDİLDİ BURSA (A.A)

20 Haziran 2011 21:15

-TUTUKLAMALARA İTİRAZ REDDEDİLDİ BURSA (A.A) - 20.06.2011 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkan İbrahim Yazıcı, İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı ve Kulüp Müdürü Osman Nuri Biçer'in tutukluluk kararlarına avukatları tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.  Sabah teslim olan eski yönetici Mesut Mestan ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Kulüp eski İkinci Başkanı Osman Çelik'in dosyası ile ilgili görüşme devam ederken, avukatların yarın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edeceği öğrenildi.

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