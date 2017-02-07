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Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı serbest bırakıldı

Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C 'uyuşturucu ticareti yapmak' ile suçlanıyordu

07 Şubat 2017 18:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi.

Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi. Savcı Ö.C'yi “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Mahkeme, Ö.C'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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