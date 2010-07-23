'Tutuklama kararları görev süresi uzamasın diye verilmiş olabilir'

T24 - Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Ali Fahir Kayacan, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önündeki iddianame hakkında tensip tutanağı (uygun görme, kabul etme) düzenlerken 102 kişi hakkında tutuklama kararı vererek yakalama emri çıkarması ve ilk duruşmanın yaklaşık 5 ay sonraya bırakılmasını eleştirdi. Kayacan, kararla, tutuklanması istenen muvazzaf generallerin halen bulundukları görevdeki sürelerinin uzatılmasının engellenmesinin de amaçlanmış olabileceğini söyledi. Kayacan, kararın gelecek hafta toplanacak Yüksek Askeri Şûra'da alınacak kararları etkileyeceğini söyledi.





Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Ali Fahir Kayacan, CNN Türk'te yaptığı değerlendirmede, Balyoz iddianamesini kabul eden İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aralarında eski kuvvet komutanları ile muvazzaf general ve amirallerin de bulunduğu 102 kişi hakkında tutuklama kararı vermesini sert bir dille eleştirdi. Kayacan, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, özetle şu görüşleri dile getirdi:





- Sıkıyönetim dönemlerinde bile böyle bir karar verilmedi. Bir mahkeme önündeki iddianameye bakarak tensip tutanağı düzenlerken böyle bir tutuklama kararı verir mi? Tutuklama kararı verdiniz, peki neden ilk duruşmayı 5 ay sonrasına bırakıyorsunuz? Bu süreci destekleyen hukukçuların şimdi ne diyeceklerini çok merak ediyorum.





- Tedbir amaçlı tutuklamalar soruşturma safhasına ilişkindir. Tedbir amacıyla soruşturma sırasında tutuklama yapılır. Evet, duruşmada da tutuklama kararı verilebilir, ancak tutuklama kararı verildiğinde 5 ay sonrasına duruşma günü verilmez. Bunu hukuk devletinde kimse kabul edemez.





- Yüksek Askeri Şûra'ya etkileri olabilir. TSK Personel Kanunu'nun 65. maddesine göre hakkında dava açılan sanık durumundaki personel, eğer terfi sırasındaysa, bu durumu durduruluyor. Bu noktada tutuklu ya da tutuksuz yargılanmak arasında bir fark yok. Ancak, bir personel tahliye edilmişse ya da tutuksuz yargılanıyorsa bulunduğu görevdeki süresi 1 yıl uzatılabiliyor. Şimdi verilen tutuklama ve ilk duruşmayı 5 ay sonrasına bırakma kararı, bu durumdaki personelin görev süresinin uzatılmasını engellemeye de dönük olabilir mi, sormak lazım. Yüksek Askeri Şûra, üyelerin üçte ikisinin oyuyla karar alacak.



