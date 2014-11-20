Tutuklama kararı bozulmadı



İsveç’teki mahkemenin Assange hakkındaki tutuklama kararını temmuz ayında tasdik etmesinin ardından, Assange'ın avukatları kararı temyize götürmeye karar vermişti. İsveç Temyiz Mahkemesi, aldığı son kararla temyiz başvurusunu reddetmiş oldu.

İngiliz mahkemesi, önceki yıl 43 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange'ın tacizle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Julian Assange, hakkında tutuklama kararı olan İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilmekten korktuğu için 19 Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Londra polisi, Assange'ın Londra'nın lüks semtlerinden Knightsbridge'de bulunan büyükelçiliğe sığınmasından bu yana binanın önünde 24 saat nöbet tutuyor. Polis nöbetinin vergi mükelleflerine masrafının milyonlarca sterlini bulduğu bildiriliyor.

Assange, daha önce yaptığı açıklamada, yakında Büyükelçilik'ten ayrılabileceğini umut ettiğini bildirmişti. Assange’ın kalp sorunu ve başka rahatsızlıkları olduğu belirtiliyor.